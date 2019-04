Puigdemont carrega contra Pascal per amenaçar amb una escissió

Nou mesos després que Marta Pascal renunciés a tornar a aspirar a dirigir el PDECat després de dos anys convulsos al capdavant, l’ara senadora ha revelat en una entrevista a La Vanguardia que no descarta presentar-se a les pròximes catalanes amb un nou partit. “Podria ser una opció”, va apuntar. Pascal, una de les veus més crítiques amb l’expresident Carles Puigdemont a la formació, va justificar fer aquest pas perquè considera que hi ha un buit que cal cobrir electoralment. “Molta gent se sent òrfena i crec que els hem d’atendre”, va opinar abans de sentenciar: “Estic disposada a parlar clar, això no pot seguir així”.

La proposta va servir de munició a Puigdemont per carregar sense miraments contra Pascal. Puigdemont va recriminar ahir a la senadora que “passegi el seu dolor pels diaris” i ho va contraposar amb l’actitud dels candidats empresonats de JxCat que estan oferint una “lliçó de dignitat històrica”. Durant l’acte de presentació de candidats de JxCat que es va celebrar ahir a Girona, en què va intervenir a través de videoconferència, Puigdemont va criticar els que volen fer política “des de la comoditat dels reservats de restaurants de Madrid”, en una al·lusió implícita a Pascal.

La senadora -que va ser escollida pel Parlament a proposta de JxCat, ja amb reticències des d’alguns sectors-, es va reivindicar com a independentista, però va deixar clar que també creu “en l’aprofitament de l’autogovern i en la necessitat de ser útils a la societat, un dels signes de referència de la nostra tradició política”. Una figura sènior i influent del PDECat va donar suport ahir a Pascal en declaracions a l’ARA: “Comparteixo i coincideixo amb la visió d’Andreu Mas-Colell i Pascal. Potser ho hauria expressat diferent, però és evident que alguns no accepten que la majoria no és suficient per a la República”, va avisar.

Retrets a Bonvehí

La senadora també es va mostrar molt crítica amb l’actual direcció del PDECat, encapçalada per David Bonvehí, amb qui les relacions es van acabar de trencar arran de les negociacions entre la cúpula del partit amb Puigdemont per les llistes del 28-A. Mai fins ara, però, havia criticat obertament Bonvehí.

Pascal, a l’entrevista, no es va mossegar la llengua a l’hora de retreure el paper del president del PDECat en la refundació de l’espai convergent en la Crida Nacional per la República: “Discrepo de la subordinació de David Bonvehí”, va sentenciar l’excoordinadora, que sempre ha defensat públicament fer una federació de partits per mantenir viu el PDECat. Bonvehí va mirar de treure ferro ahir als retrets de Pascal apel·lant a la pluralitat de visions que s’encabeixen dins del partit. “JxCat acull moltes sensibilitats perquè és un moviment transversal: acull tot el que diu Marta Pascal i moltes altres sensibilitats”, va argumentar a l’ARA.

Fonts del PDECat van insistir en la importància que Pascal es quedi a la formació i defensi des de dins els seus posicionaments, mentre que sectors no afins a Pascal reconeixien la importància que les pròximes eleccions espanyoles tindran per al partit, en el sentit que poden ser “un plebiscit sobre l’estratègia de Puigdemont”.

Discrepàncies amb l’expresident

Pascal, a l’entrevista, no va amagar que les seves discrepàncies amb Puigdemont venen de lluny: “Jo era partidària de convocar eleccions a finals de l’octubre del 2017. Mai ens hauríem d’haver deixat prendre l’autogovern”, va denunciar. També va criticar que Puigdemont no donés suport al principi a la moció de censura contra Rajoy o a l’esmena a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez que va presentar el PDECat per ordre de l’expresident. “No es pot dirigir Catalunya des de Waterloo, ni des de l’emotivitat desbordada i l’antipolítica”, va reblar Pascal en un conflicte que podria desembocar en una escissió.

Comín apunta de segon de JxCat a les europees

L’exconseller de Sanitat Toni Comín, exiliat a Brussel·les, podria ser el número 2 de JxCat a les eleccions europees, segons ha pogut saber aquest diari. D’aquesta manera, el dirigent vinculat a ERC faria tàndem amb l’expresident Carles Puigdemont als comicis del 26 de maig. L’exconseller va fer una crida la setmana passada a constituir una candidatura única de les forces independentistes al Parlament Europeu, però davant la negativa dels republicans, que no li han ofert cap lloc, estudia integrar-se a la llista de Puigdemont, on l’exconsellera Clara Ponsatí podria ocupar el tercer lloc.