Puigdemont compareix davant el jutge de Neumünster que decidirà sobre la seva detenció

Carles Puigdemont ja és als jutjats de Neumünster, on ha de declarar davant un jutge que decidirà quines mesures cautelars li aplica, segons ha confirmat l'ACN. Després de la detenció i d'haver passat la nit en un centre penitenciari d'aquesta localitat alemanya, ha de comparèixer davant el magistrat, que decidirà si el deixa en llibertat o li aplica mesures més severes, com podria ser la presó, mentre s'analitza la petició d'extradició. Una delegació de JxCat, amb el diputat Quim Torra al capdavant, és a Alemanya per donar suport a Puigdemont, juntament amb membres de la direcció del PDECat, com Mercè Conesa i Marc Castells.

La justícia alemanya ha de decidir si accepta o no la petició de l'Estat d'extradir Puigdemont a Espanya i per quin delicte. Pablo Llarena vol que el relat de la rebel·lió convenci els magistrats alemanys i que pugui jutjar-lo per aquest delicte. Aquesta decisió depèn del fet que al Codi Penal del país sol·licitat hi hagi tipificats els fets de què s'acusa Puigdemont, i en el cas d'Alemanya diferents experts hi veuen correspondència en els articles 81 i 82, que fan referència al delicte d'alta traïció.

Si no hi ha obstacles en primera instància, la decisió quedarà aleshores en mans de la Fiscalia General de Slesvig-Holstein, que haurà de decidir quan i com es porta a terme. La defensa de Puigdemont, però, podrà recórrer durant el procediment.