Puigdemont demana la dimissió de Sáenz de Santamaría "pel frau de llei" que pretenia orquestrar

Junts per Catalunya ja demana responsabilitats polítiques després que el Consell d'Estat hagi respost al govern espanyol que no hi ha fonaments per impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura.

El mateix president a l'exili i candidat de la coalició independentista ha reaccionat en un tuit en què considera que la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, "ha de dimitir immediatament pel frau de llei que pretenia orquestrar". Poc després, l'executiu de Rajoy ha confirmat que tirarà endavant els seus plans i demanarà igualment la impugnació de la candidatura de Puigdemont al Tribunal Constitucional (TC).

La vicepresidenta @Sorayapp ha de dimitir immediatament pel frau de llei que pretenia orquestrar.



https://t.co/VRRSu2JtMb — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 25 de enero de 2018

Amb les mateixes paraules que Puigdemont s'ha expressat la portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, a Twitter.