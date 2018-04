El vicepresident primer de la mesa del Parlament, Josep Costa, ha explicat que Carles Puigdemont està “disposat” a seguir "representant" la presidència de la Generalitat. Després d’una reunió de més de dues hores a la presó de Neumünster amb el president de la Generalitat, Costa ha assegurat que el líder de Junts per Catalunya és “optimista” amb el tribunal alemany que ha de decidir sobre la seva extradició.

En una atenció als mitjans de comunicació, ha explicat que Puigdemont té “confiança” que la justícia del país germànic “tindrà en compte els seus drets, l’escoltarà i podrà veure en última instància que aquesta és una causa política, dirigida pel govern espanyol per reprimir la voluntat dels catalans”.

He pogut estar més de 2 hores amb el president @KRLS. Estic impressionat pel seu coratge, fortalesa i ganes de continuat lluitant pels nostres drets com a poble. Demana no defallir, agraeix totes les mostres de suport i envia el seu escalf als altres presos i els seus familiars. pic.twitter.com/6QfZKTa5EP