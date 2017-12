Puigdemont afirma que no esperava reconeixement internacional després de la DUI

Segueix la ronda d'entrevistes a mitjans internacionals del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Aquesta vegada al setmanari portuguès 'Expresso', on ha assegurat que no esperava rebre reconeixement internacional "en les hores, dies, setmanes o mesos posteriors a la declaració d'independència". De fet, Puigdemont respon, en ser preguntat per aquesta qüestió, que "encara" no han demanat reconeixement "a cap país".

"Seria dur si ho haguéssim fet i ens ho haguessin rebutjat (...) Mai vam contemplar un calendari que no fos el del llarg termini, doncs existeix una potència diplomàtica espanyola molt forta i nosaltres no tenim poder diplomàtic", apunta el president de la Generalitat.

Més enllà de parlar del reconeixement internacional, Puigdemont també repassa a l'entrevista l'impacte econòmic de la DUI. Segons el president de la Generalitat, "els números sobre l'evolució de l'economia catalana són bons" i la situació és "sòlida" malgrat la sortida d'empreses en els últims mesos.

"Les sortides són estadísticament petites", afirma Puigdemont, que afegeix després que "el que està sortint són seus socials, no fàbriques ni centres de producció" i que el reial decret llei impulsat pel govern espanyol per agilitar la sortida d'empreses és "il·legal". "És una invitació a la transferència d'empreses que no vulguin ser perseguides, especialment per Hisenda, o assenyalades com culpables no sé de què", reflexiona.

Els atemptats de l'agost

També assevera que el govern espanyol "va negar" informació que, assegura, hauria permès a les autoritats catalanes "saber que l'imam de Ripoll estava preparant un atemptat". "L'Estat espanyol ens va negar informació sensible de la central d'informacions que ens hauria permès saber que l'imam de Ripoll estava preparant un atemptat. És greu!", sosté l'expresident.

D'una altra banda, Puigdemont assegura que confia que la seva opció "derroti el clan del 155" a les eleccions catalanes del pròxim 21 de desembre encara que, denuncia, no estigui "en igualtat de condicions" amb els seus competidors. Tot i així, no aclareix si tornarà a Barcelona en cas d'una eventual victòria a les urnes, ja que, diu, ha de "tenir garanties que el resultat de les eleccions serà respectat".