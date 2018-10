Puigdemont converteix la cimera per la unitat de l'independentisme en una presentació del Consell de la República

Divendres era la CUP la primera en desmarcar-se públicament de la cimera convocada per Carles Puigdemont per aquest 22 d'octubre a Waterloo. Una cimera enfocada a redreçar els retrets entre formacions independentistes i a començar a traçar, de nou, una estratègia unitària que finalment s'ha hagut de reformular. El 'no' de la CUP també es va fer extensiu a d'altres partits i entitats que es van mostrar reticents al format de la trobada, especialment quan la setmana passada El Món en va publicar detalls. Segons les fonts consultades el compromís era mantenir en secret la trobada. En fer-se pública, alguns partits van interpretar voluntat per part de Puigdemont de capitalitzar els rèdits d'una fotografia d'unitat.

Així doncs, aquest dilluns no hi haurà trobada per refer la unitat de l'independentisme a Bèlgica, però Puigdemont ha aconseguit que els partits i les entitats hi enviïn representants per participar en una trobada centrada exclusivament en el projecte de Consell de la República. A més, Puigdemont es reunirà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en una nova trobada entre els dos dirigents a l'estranger. Ells dos són, juntament amb el pres polític Jordi Sànchez, els principals impulsors del nou espai que pretén capitalitzar la unitat independentista en unes futures eleccions catalanes. Aquesta qüestió, reconeixen fonts properes al Govern, fins i tot està condicionant algunes de les reunions de coordinació entre JxCat i ERC.

A través d'un comunicat, la CUP va declinar divendres la invitació de Puigdemont perquè el format de la cimera escollit per l'expresident "no respon a un espai idoni de debat multilateral". Ara, Puigdemont haurà de decidir si insisteix en tornar a convocar l'independentisme a debatre sobre la unitat, aquest cop sense el focus mediàtic.

Entre les qüestions a coordinar hi ha l'impuls del Fòrum Cívic i Constituent, que el mateix Torra va anunciar que es crearia al voltant del 15 d'octubre i que, probablement, podria ser un dels temes de la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts. La setmana passada, l'ARA ja va publicar que hi havia diverses persones implicades en un projecte que podria acabar presidint el cantautor i exdiputat de Junts pel Sí Lluís Llach.