Puigdemont mou peça per quedar-se la marca JxCat

En diverses ocasions els portaveus del Partit Demòcrata han esgrimit que tenien a les seves mans la marca de Junts per Catalunya, amb la qual l’expresident Carles Puigdemont es va presentar a les eleccions del 21-D. Ara bé, segons ha pogut saber l’ARA això està en procés de canviar. Enmig de les negociacions entre el PDECat i la Crida, s’està tramitant una modificació dels estatuts de la formació política (Junts per Catalunya) al registre de partits per canviar-ne els representants legals i situar-hi persones properes a Carles Puigdemont. Així, l’expresident, que fundarà el seu propi partit el 25 de juliol, podria utilitzar aquest nom per presentar-se a les eleccions al Parlament. El partit de JxCat va ser inscrit per persones de l’òrbita de l’espai postconvergent el 2018, quan Marta Pascal era secretària general, arran del consell tècnic d’un advocat després de presentar-se amb aquest nom als comicis. La idea era evitar que un adversari polític pogués utilitzar la marca. Entre les persones que el van inscriure hi havia la consellera municipal del PDECat a l’Eixample de Barcelona, que consta com a presidenta, Laia Canet Sarri. Formalment la direcció del Partit Demòcrata no hi apareix.

Fonts de l’entorn de Puigdemont, consultades per aquesta qüestió, asseguren que JxCat pertany als seus electors i a qui ha participat en el projecte des del 21-D, en la línia del que ja han anat dient els darrers dies. Afirmen que a principis d’any Puigdemont va encarregar a l’advocat que custodiava el registre del partit que prengués “totes les mesures necessàries” perquè “JxCat quedés protegit”. Aquest canvi ja s’ha comunicat a la direcció del PDECat, que fins a aquesta setmana no ho sabia. Recentment, en una entrevista a El Periódico el portaveu del partit, Marc Solsona, assegurava que JxCat es tracta d’una formació registrada pel PDECat.

Interpel·lada per aquest assumpte, la direcció del PDECat considera que el canvi és irregular i que dificulta la negociació i l’acord. Diuen que la presidenta del partit, Canet Sarri, hauria d’haver convocat una assemblea per prendre la decisió (en el registre hi consten tres representants). Ara bé, fonts coneixedores de com es va registrar JxCat ara fa un parell d’anys expliquen que el canvi es pot haver fet sense la participació d’aquestes tres persones, perquè en el moment de constitució del partit també es va firmar un document de renúncia als poders sobre la formació.

Hi ha unes escriptures notarials que formalitzen el canvi actual a JxCat, que s’han elevat recentment al ministeri de l’Interior -segons les fonts consultades per l’ARA-. A banda d’aquesta modificació, també es canvia la seu, que passa de la rambla de Catalunya a l’avinguda Diagonal, en un despatx d’advocats, segons consta al formulari de tramitació al registre de partits.

Efecte en la negociació

Què implica això en la negociació en marxa entre la Crida i el Partit Demòcrata? Ara per ara és una incògnita, però pot canviar la correlació de forces en les converses. Una de les cartes negociadores que esgrimia el PDECat era precisament que tenia en propietat la marca i que no descartava presentar-se amb aquest nom en cas de concórrer en solitari a les properes eleccions al Parlament. Ara això ha canviat i està per veure quin moviment fa la direcció del Partit Demòcrata per evitar que sigui l’expresident qui tingui el control de Junts. Des de la formació de Puigdemont consideren que la propietat de la marca no pot ser un motiu de disputa en la negociació i reiteren que a Junts per Catalunya “hi cap tothom”: independents, de la Crida i del PDECat. El principal escull en les converses entre David Bonvehí i Jordi Sànchez és la fórmula sobre com sumar. Mentre des de l’entorn de Puigdemont reclamen que les bases del partit de Bonvehí s’integrin a la formació de l’expresident i aparquin el partit, des de l’executiva del PDECat es resisteixen a diluir la formació.

El que sí que té en poder el Partit Demòcrata són els drets electorals, almenys a la cambra catalana. El canvi en les escriptures de la formació de JxCat no implica cap modificació en aquest sentit. A les eleccions del 21-D, JxCat era el nom d’una coalició entre CDC i el PDECat, de manera que són aquests dos partits els que tenen els drets electorals. Això garanteix tenir temps en els espais de propaganda electoral o presència en els mitjans de comunicació públics. L’expresident Puigdemont, si no arriba a un acord amb el PDECat, haurà de presentar-se a les eleccions sense res d’això.

A partir d’ara les negociacions seguiran, probablement fins al 25 de juliol, quan Puigdemont ha de fer l’assemblea constituent per escollir la direcció del nou partit. Dilluns hi va haver la primera reunió dels impulsors del manifest per organitzar els preparatius i aviat s’obrirà una web, amb el nom de Junts, per iniciar les inscripcions.