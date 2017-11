Puigdemont està "disposat" a ser candidat a les eleccions del 21-D fins i tot des de Bèlgica

El president Carles Puigdemont està "disposat" a ser candidat a les eleccions del 21 de desembre tot i ser a Bèlgica, segons ha assegurat en una entrevista a la cadena de televisió pública francòfona de Bèlgica, la RTBF. Es tracta de la primera entrevista que ofereix des de la declaració d'independència que va aprovar el Parlament de Catalunya. "Serà candidat?", li pregunta un dels dos entrevistadors. "Hi estic disposat", respon Puigdemont, que d'aquesta manera ha revelat una de les grans incògnites dels últims dies.

Quan el periodista li pregunta si serà candidat "fins i tot des de l'estranger", Carles Puigdemont respon "evidentment" i afegeix: "Es pot fer campanya des de tot el món perquè vivim en un món globalitzat". Si el president de la Generalitat rebutja l'extradició a Espanya, els tràmits perquè la justícia belga prengui una decisió definitiva es poden allargar dos mesos, fins i tot més temps. És molt probable que el 21-D Puigdemont encara sigui a Bèlgica.

El president de la Generalitat, cessat pel govern espanyol amb l'activació de l'article 155 de la Constitució, ha explicat a la RTBF que és a Brussel·les "per defensar un govern legítim contra l'acció il·legal de l'estat espanyol" i ha acusat Madrid de considerar la crisi entre Catalunya i Espanya com un problema jurídic i no pas com un problema polític. "La solució és dialogar, és fer política. I és el que Mariano Rajoy no ha fet mai. Ell ha utilitzat els tribunals", afirma Puigdemont.

Independència del poder judicial

Durant l'entrevista, Puigdemont ha denunciat la manca d'independència del poder judicial a Espanya. "Evidentment que [la justícia] està polititzada", respon el president. "No hi ha garanties d'una sentència justa i independent que pugui escapar a aquesta enorme pressió, a aquesta enorme influència de la política sobre el poder judicial a Espanya", ha assegurat.

També ha posat com a exemple dels problemes de la justícia espanyola els "maltractaments" en els trasllats a la presó que ha denunciat l'advocat del vicepresident, Oriol Junqueras, i dels consellers Carles Mundó i Raül Romeva.

Com ja havia avançat dijous el seu advocat belga, Puigdemont ha confirmat que està disposat a "col·laborar" amb la justícia de Bèlgica quan arribi l'ordre de detenció europea que ha de cursar la jutge Carmen Lamela les pròximes hores: "He dit al meu advocat que traslladi a la justícia belga que estic totalment disposat a col·laborar". El president ha reiterat que la seva voluntat no és "fugir" de la justícia. "Vull anar a la justícia, però a la verdadera justícia", ha subratllat.

30 anys de presó

El cap del govern català també ha explicat a la cadena belga que els membres del govern "corren el risc de passar-se 30 anys a la presó" i ha criticat que Espanya "empresoni qui pensa diferent" i "qui ha complert" amb els compromisos electorals. "És una cosa bàrbara", ha assegurat.

Puigdemont és a Bèlgica des de dilluns, on s'ha quedat amb els consellers destituïts Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig per donar continuïtat al govern "legítim" de Catalunya i poder actuar, segons va dir ell mateix en roda de premsa, amb "llibertat" i "seguretat".