L'advocat de Junqueras i dels consellers d'ERC presentarà una denúncia per maltractaments policials durant el trasllat

L'advocat d'Oriol Junqueras i dels dos consellers d'ERC empresonats al centre penitenciar d'Estremera -Carles Mundó i Raül Romeva-, Andreu Van den Eynde, ha anunciat aquest divendres, després de reunir-se per primer cop amb els seus clients a la presó d'Estremera, que presentarà una denúncia per maltractaments durant el trasllat. Van den Eynde ha demanat als agents que van encarregar-se de portar mig Govern des de l'Audiència Nacional fins al centre penitenciari al vespre que si van ser "valents" per fer el que van fer a Junqueras, Mundó i Romeva, també tinguin la "valentia" per ara donar la cara.

Amb tot, Van den Eynde no ha volgut donar més detalls sobre aquestes "conductes no gaire regulars de tracte o maltractaments" i ha assegurat que la seva feina és demostrar-los per interposar la denúncia. "Això és una cosa que hauran de demanar-la a ells [els policies que van fer el trasllat]; ho sé perfectament, però no caurem en l'error fins que presentem l'oportuna denúncia", ha assenyalat. L'advocat s'ha reunit durant una hora i mitja amb els consellers d'ERC al mòdul d'ingrés de la presó d'Estremera.

Missatge de força

Tant Junqueras com Mundó i Romeva han volgut transmetre un missatge de "força" a tots els catalans. En aquest sentit, ha assegurat que els consellers d'ERC empresonats estan "molt atents a la resposta que tenen a fora", que estan "bé" però que la situació és "molt dura".

De moment tots ells són al mòdul d'ingrés de la presó d'Estremera a l'espera que el centre penitenciari decideixi com els distribueix. El viatge d'ahir fins a aquesta presó va ser caòtic. Alguns d'ells fins i tot van arribar a fitxar en altres centres, com el de Valdemoro. Van den Eynde ha agraït que finalment hagi prevalgut el "seny" i no s'apliquessin "les polítiques de dispersió" perquè això hauria sigut "intolerable".