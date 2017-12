Puigdemont farà aquest dissabte el tradicional discurs de Cap d'Any des de Brussel·les

L'exili no impedirà a Carles Puigdemont fer el tradicional discurs de Cap d'Any. El president de la Generalitat oferirà aquest dissabte al vespre el missatge institucional des de Brussel·les, tal com ha informat a Twitter el compte del Govern legítim de Catalunya. Segons informa 'Nació Digital', el discurs es podrà seguir a través de les xarxes socials. La principal incògnita és si Puigdemont donarà detalls sobre el seu futur més immediat i, sobretot, si confirmarà una eventual tornada a Catalunya per intentar ser investit president, un escenari que li podria comportar la detenció.

En l'anterior missatge de Cap d'Any, el primer que feia Puigdemont com a president, el cap del Govern va augurar que el 2017 seria "clau per al futur del país" perquè els catalans decidirien "lliurement" el seu futur "en un referèndum legal i vinculant". Va deixar clar que l'executiu estava complint amb el mandat de portar Catalunya de la "postautonomia a la preindependència", i va concloure: "Estem a punt i ho demostrarem".