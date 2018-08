Puigneró, sobre l'acte del 17-A: "No es pot pretendre despolititzar un moment en què hi ha presos polítics"

Després de la tensió política generada en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha admès que era impossible evitar una "despolitització" dels actes. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Puigneró ha assegurat que en un acte d'aquestes característiques s'ha de respectar la "llibertat d'expressió en tots els sentits i no generar més polèmiques de les necessàries".

En aquest sentit, el conseller ha estat taxatiu: "No es pot pretendre despolititzar un moment en el qual tenim presos polítics". Així, ha assegurat que els membres del Govern van lluir una insígnia amb el rostre de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, perquè "va ser un dels principals gestors de la seguretat de l'any passat". Puigneró, a més, ha defensat la llibertat d'expressió en actes com el d'ahir: "Expressar de manera educada i respectuosa la nostra disconformitat sobre la situació que estem patint per part de l'estat espanyol de repressió judicial i altres tipus de repressions que són intolerables en el segle XXI".

El conseller s'ha desplaçat fins a Prada per participar en un acte titulat 'Cap a l'Estat virtual?', en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu.