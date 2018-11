Rebel·lió i sedició: quan es pot aplicar cada delicte i quines penes comporten

Els delictes de rebel·lió i sedició es diferencien principalment pel que fa al supòsit de la violència i les penes: mentre que la rebel·lió pot comportar penes de fins a 30 anys de presó, la pena màxima de sedició és de 15 anys. L'Advocacia ha presentat aquest divendres l'acusació per als nou líders independentistes per sedició i no per rebel·lió (més greu), a diferència de la Fiscalia. Ho ha fet, precisament, en concloure que la violència que exigeix el tipus penal de rebel·lió no es produeix en els fets que seran jutjats.

Rebel·lió: entre 15 i 30 anys de presó

El Codi Penal regula en el títol XXI el delicte de rebel·lió, en el marc dels delictes contra la Constitució espanyola. En la primera línia del redactat, explicita que només són "reus del delicte de rebel·lió els que s'alcessin violentament i públicament" en diferents supòsits, entre els quals "declarar la independència d'una part del territori nacional". El supòsit de violència que exigeix aquest delicte és el que ha sembrat la indignació entre les files sobiranistes, que insisteixen que les mobilitzacions sempre van ser pacífiques i en cap cas es va exercir la força.

D'altra banda, els "rebels" que hagin "promogut o sostingut la rebel·lió", però també "els seus caps principals", s'enfrontarien a una pena de presó d'entre 15 i 25 anys i la inhabilitació absoluta per a exercir càrrecs públics durant el mateix temps. Pel que fa als acusats que hagin exercit un "comandament subaltern" de la rebel·lió podrien entrar a presó entre 10 i 15 anys, i estarien inhabilitats també durant el mateix temps; mentre que els "mers participants" en els actes constitutius del delicte afrontarien penes de presó d'entre cinc i deu anys i la inhabilitació especial per a càrrecs públics entre sis i deu anys.

Finalment, el Codi Penal especifica que, en cas que s'hagin "esgrimit armes" o hi hagi hagut "combat" entre els rebels i "els sectors lleials a l'autoritat", la rebel·lió hagués malmès propietats o tallat les comunicacions o bé exercit violències greus contra persones o "exigit contribucions" i "distret cabdals públics", les penes de presó poden ser, respectivament, de 25 a 30 anys per als primers, de 15 a 25 per als segons, i de 10 a 15 per als últims.

Un altre detall de la tipificació del delicte és el paper dels funcionaris. Els que hagin continuat desenvolupant els seus càrrecs "sota el comandament dels alçats" incorrerien en la pena d'inhabilitació especial de sis a dotze anys.

La reforma que va introduir el supòsit de violència

La rebel·lió va ser el delicte pel qual es va jutjar els autors del cop d'estat del 23 de febrer del 1981. No obstant això, l'actuació dels líders independentistes i aquells fets van ser molt diferents. El 23-F, un grup de policies i vehicles camuflats liderats pel tinent Suárez Alonso van tancar els accessos a la zona propera al Congrés. Després, 288 policies hi van arribar en autocars, encapçalats per Antonio Tejero Molina, i van assaltar l'hemicicle. Tejero va disparar tres trets al cèlebre crit de "Todo el mundo al suelo". Van segrestar la cambra del poder legislatiu i el govern amb la força de les armes.

No obstant això, cal recordar que l'actual Codi Penal (del 1995) no estava vigent durant el cop d'estat del 23-F. Els líders de l'alçament van ser jutjats mitjançant el Codi Penal del 1973, avui derogat, que afirmava en l'article 214 que "són reus de rebel·lió els que s'alcessin públicament" per, entre altres finalitats, "declarar la independència d'una part del territori nacional". En l'article 472 de l'actual Codi Penal es va introduir una modificació substancial per explicitar que són reus del delicte de rebel·lió els que s'alcin "violentament i públicament". Amb la introducció d'aquesta paraula, es convertia la violència en element imprescindible del tipus de rebel·lió. No obstant això, la violència s'ha d'interpretar des d'un punt de vista penal que no sempre coincideix amb la interpretació del carrer.

Sedició, màxim de 15 anys de presó

Al seu torn, el text tipifica la sedició al capítol XII, de delictes contra l'ordre públic. El Codi Penal apunta que "són reus de sedició els que, sense estar compresos en el delicte de rebel·lió, s'alcin públicament i de manera tumultuària per impedir, per la força o fora de les vies legals, l'aplicació de les lleis o a qualsevol autoritat, corporació oficial o funcionari públic el legítim exercici de les seves funcions o el compliment dels seus acords o les resolucions administratives o judicials".

Així, els acusats de sedició com a autors principals s'enfrontarien a una pena de vuit a deu anys, mentre que en el cas que siguin autoritats públiques la pena seria d'entre deu i quinze anys. En tots dos casos s'imposaria la inhabilitació absoluta per al mateix període. En casos menors, la pena serà de quatre a vuit anys de presó, i d'inhabilitació especial per a càrrec públic.