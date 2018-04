Rafael Correa demana una resposta "política" al conflicte català: "No es pot enfocar des d'un punt de vista judicial"

L'expresident de l'Equador, Rafael Correa, ha assegurat en una entrevista avançada aquest divendres pel programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio que "el problema de Catalunya no es pot enfocar des d'un punt de vista judicial", sinó que ha de ser "polític". "S'ha d'arribar a acords que després s'aprovin a les urnes", ha assegurat, la qual cosa, per a Correa, "significa que no totes les parts podran obtenir el màxim, però sí el mínim tolerable".

L'expresident assegura, en el mateix sentit, que "la gent és a la presó pel problema del referèndum independentista, un cas polític" que, per tant, s'ha de resoldre com a tal. L'entrevista completa s'emetrà demà dissabte a les 09.00 h a Catalunya Ràdio.