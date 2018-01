Rajoy: "Faré tot el possible perquè Puigdemont no sigui investit"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, farà "tot el possible" perquè es "compleixi la llei" a l'Estat i Carles Puigdemont no sigui investit de nou president de la Generalitat. Ahir el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va revelar que estan treballant per procurar que "Puigdemont no pugui entrar ni en el maleter d'un cotxe", i avui, en la primera entrevista després de les eleccions del 21-D, a Onda Cero, Rajoy ha confirmat que els responsables policials tenen "aquesta instrucció". A banda de l'àmbit policial, el govern espanyol està ja preparat per recórrer davant del Tribunal Constitucional qualsevol decisió que permeti la investidura telemàtica de Puigdemont.

Rajoy ha dit que per presentar aquest recurs s'ha de produir abans un acte administratiu, però ha deixat clar que el govern central "té l'obligació" de "fer tot el possible" per fer complir la llei. "Si això es produeix, aniré al TC", ha afirmat, perquè segons ha dit, el que ha ensenyat l'aplicació de l'article 155 és que "la democràcia espanyola té instruments per quan l'ataquen".

Segons ell, i davant la possibilitat que Puigdemont torni a Espanya, "és bo que tothom assumeixi les seves responsabilitats". "Ja sap quines són les regles del joc. Espanya és una democràcia i quan no es respecta la llei, hi ha conseqüències", ha dit, i ha avisat que si Puigdemont torna "serà detingut".

El president del govern espanyol també ha confirmat que ja ha rebut la carta del president del Parlament, Roger Torrent, però no ha volgut dir què li respondrà.

Corrupció: "No sabia res"

Rajoy també ha parlat sobre els casos de corrupció del seu partit, encara que ha negat que hi hagi hagut finançament irregular sistemàtic sinó que es tractava de "persones concretes" que, ha ressaltat, ja no formen part del PP. "Només s'han vist involucrades 15 o 18 persones, però milers de persones són honrades i decents i representen el PP", ha dit.

En relació a les revelacions dels responsables de la trama Gürtel, el president del govern espanyol ha llançat pilotes fora i ha dit que els dirigents del PP al País Valencià "mai li van dir res" sobre si finançaven il·legalment el partit. "No sabia res de tot això i estaré pel que diguin els tribunals. Totes les persones imputades a València ja no estan al PP i el judici el fan els jutges", ha dit. Tot i així, en ser preguntat concretament sobre l'expresident Francisco Camps, Rajoy ha dit que va assumir "responsabilitats polítiques duríssimes" i s'ha limitat a riure nerviosament quan li han preguntat si ja no és militant del PP. "Probablement sí", ha dit.

Futur: "La voluntat és repetir com a candidat"

Rajoy també ha parlat dels seus plans de futur i ha dit que "a dia d'avui" la seva intenció és tornar a ser candidat del PP a les properes eleccions generals. "Veurem com evolucionen les coses, però jo ho intentaré perquè crec que caminem cap a una bona direcció", ha dit.