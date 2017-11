Rajoy, sobre el 21-D: "Més enllà del que diguin les urnes, exigiré que es compleixi la Constitució i la llei"

Rajoy ha tornat a Catalunya per presidir la desena edició dels Premis Carles Ferrer Salat, que organitza la patronal catalana Foment de Treball. Aquesta vegada no hi ha assistit el rei Felip VI com l'any passat, ni tampoc Carles Puigdemont, que va compartir escenari amb la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría. Aquesta vegada ha sigut el president del govern espanyol qui s'ha envoltat del teixit empresarial català per donar-los un missatge de confiança i tranquil·litat i expressar-los el seu suport perquè les empreses no marxin de Catalunya.

A diferència de l'any passat, en què Puigdemont va aprofitar la gala i la presència dels dirigents estatals per acusar-los de "negligir" en els deures cap a Catalunya, Mariano Rajoy ha tingut una gala plàcida on ha pogut explicar als empresaris que l'aplicació de l'article 155 ha servit per fer tornar Catalunya a la legalitat. "Hem sigut capaços de reaccionar a temps amb els instruments que l'Estat té a disposició quan algú l'amenaça", ha dit traient pit el president espanyol. Rajoy, de fet, ha explicat que el 155 ha servit per "restaurar l'ordre constitucional i tornar la normalitat a la vida ciutadana", i ha assegurat que aquesta via també servirà per recuperar "la vida econòmica" a Catalunya.

Les eleccions del 21 de desembre, precisament, són per a Rajoy l'eina perquè a Catalunya es pugui tornar a parlar dels "problemes reals de la gent". El president del govern espanyol ha deixat clar que "més enllà del que diguin les eleccions i les urnes, seguiré sent el president de tots". S'ha obert a parlar amb "tothom", però amb la condició que, surti el resultat que surti, exigirà "que es respecti la Constitució i la llei". Per Rajoy, el 155 és una "mesura excepcional" que ha servit per fer front a una "situació excepcional".

Entre els empresaris, hi havia el president de Gas Natural, Isidre Fainé; el director de la Fundació Bancària La Caixa, i el president de FIATC, Joan Castells, a més dels guardonats, entre els quals hi havia representants de Repsol o Barcelona Tech City, tot i que no va ser-hi la presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, que va rebre la medalla d'honor. A tots ells, Rajoy va demanar-los "restaurar la confiança que s'ha perdut durant tot aquest temps" i els ha demanat "no treure més empreses".

La gala, presentada pel periodista Josep Cuní, ha comptat amb la intervenció del president de la patronal Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, que ha demanat "diàleg, negociació i pacte" per "recuperar l'estabilitat política". De fet, Gay de Montellà ha explicat que Foment del Treball ha proposat que "les empreses tornin", un objectiu que, ha assegurat, també persegueix el govern espanyol. El president de la CEOE, Juan Rosell, també s'ha fet seu el missatge de Gay de Montellà, i ha apostat per obrir "una nova etapa" amb les "reformes" que siguin necessàries des del punt de vista econòmic. "Les reformes curen, i per això a vegades resten vots", ha dit Rosell.

Rajoy també va comptar amb la complicitat i suport del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i també del líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, a més del tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello. Sense Carles Puigdemont, que és a Brussel·les, sí que hi havia l'exconseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila.