Rajoy considera "demencial" el Govern paral·lel a Brussel·les i demana un president "net"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha qualificat aquest dijous de "demencial" el pla de les forces independentistes d'establir una doble estructura de govern a Barcelona i a Brussel·les: "Vivim al segle XXI. És un disbarat, i ho sap tothom", ha afirmat Rajoy en una entrevista a 'El programa de Ana Rosa'. Sobre la proposta de resolució que es votarà avui al Parlament de reconeixement simbòlic de Carles Puigdemont com a president legítim -que, segons ell, diu que "Puigdemont és formidable"-, Rajoy li ha restat importància, ara que ja no inclou una reivindicació de la DUI, però ha comminat els partits independentistes a investir un candidat "ja".

Però a Rajoy no li val qualsevol candidat, sinó que ha de ser, segons ell, "una persona que sigui a Espanya, que no estigui empresonada i que no tingui problemes amb la justícia". Això deixaria fora Jordi Sànchez i Jordi Turull, tot i que el president espanyol no ha deixat clar, com han insinuat des del seu partit, que una investidura d'algun d'aquests dos candidats suposi allargar el 155. I ha insistit: "Demano que es triï ja un president que no tingui problemes amb la justícia; tota la resta és una broma". En aquest sentit, i preguntat sobre si Elsa Artadi seria una bona candidata, Rajoy s'ha limitat a dir que la diputada de JxCat "no té cap problema legal", i ha afegit "que triïn a qui vulguin, però seria un error majúscul que triessin algú amb problemes amb la justícia".

Sobre el debat de la pujada de les pensions, Rajoy ha defensat que mai les ha abaixat, però ha assegurat que no es poden apujar més del 0,25% proposat pel govern espanyol, augment que ha indignat els jubilats: "L'única cosa que no podem fer és gastar allò que no tenim". El president espanyol ha anunciat que demanarà comparèixer al Congrés de Diputats per tenir un debat sobre les pensions, tot i que Podem ja havia registrat un debat similar, que previsiblement tindrà prou majoria perquè se'n forci la celebració. El debat serà "d'aquí 10 o 12 dies", ha explicat.

El president del govern espanyol s'ha mostrat convençut que aquest any hi haurà pressupostos, i ha anunciats que s'aprovaran en consell de ministres el 23 de març. "Espanya necessita uns pressupostos", ha afirmat, tot i que ha defugit convocar eleccions si no s'aproven, com li va demanar ahir el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez: "Cal tenir més prudència", li ha respost.

Relació amb Ciutadans

El president espanyol ha negat que la relació amb Ciutadans estigui "al límit del divorci", i ha demanat esperar el Suprem abans de fer fora la senadora imputada per corrupció Pilar Barreiro, de la qual ha dit que té "una excel·lent opinió". Albert Rivera exigeix a Rajoy el cessament de la senadora, en compliment del pacte d'investidura, que inclou el compromís d'apartar dels seus càrrecs els imputats.