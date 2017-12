Rajoy desmantella les ambaixades catalanes

Cinc setmanes després de suspendre l’autonomia de Catalunya amb l’activació de l’article 155, el govern espanyol ha complert la seva amenaça de carregar-se la política exterior del Govern. L’executiu de Mariano Rajoy, en virtut dels poders que s’ha autoatorgat per fer i desfer a Catalunya amb el 155, ha acabat de desmantellar les Delegacions de la Generalitat a l’exterior amb l’acomiadament de 33 treballadors de les ambaixades catalanes que estaven a ciutats com Londres, París, Berlín i Washington, entre d’altres. Tots menys els de la delegació de Brussel·les, l’única oficina catalana que es manté oberta.

Immediatament després de l’aprovació al Senat del 155, el govern espanyol va destituir els delegats de les oficines a l’exterior -càrrecs polítics nomenats pel Govern- i va suspendre l’activitat de les delegacions. També va desmantellar el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), un consorci público-privat dirigit per Albert Royo, càrrec cessat el 31 d’octubre.

Els treballadors de les delegacions a l’estranger, que desenvolupaven una feina tècnica i no política, es van quedar en una situació de desemparament i incertesa. Ni podien anar a treballar ni estaven acomiadats. Fins i tot les persones que tenien una beca laboral també es van quedar sense poder continuar-la.

El Govern ha intentat frenar-ho

Els treballadors, la majoria amb contractes indefinits, pensaven que la situació seguiria així fins que després del 21-D hi hagués un nou Govern i es desactivés l’article 155. La realitat, però, és que Madrid ha decidit tirar pel dret i acomiadar els 33treballadors. El govern espanyol acusa la Generalitat d’haver posat les coses difícils. “Aleix Villatoro [el secretari general d’Afers Estrangers] no ha col·laborat i les coses no s’han pogut fer de manera tan ràpida i eficaç com s’esperava”, asseguren fonts del ministeri d’Exteriors.

Els treballadors catalans acomiadats no eren funcionaris però sí treballadors públics i tenien contractes locals d’acord amb la legislació de cada país. Segons apunta l’ACN, els treballadors van rebre el 30 de novembre un correu electrònic notificant-los que el seu contracte quedava rescindit aquell mateix dia. Ara esperen que els arribi una notificació oficial. A cada delegació hi quedarà una persona fins a finals de desembre per fer les tasques administratives pendents per poder tancar les oficines.

Fonts pròximes als treballadors han assegurat a l’ARA que s’han viscut en les últimes setmanes “situacions molt angoixants” i qualifiquen la situació de “drama”. Els treballadors acomiadats rebran indemnitzacions diferents, depenent de la legislació vigent al país on vivien i treballaven.

Amb l’últim gest de l’executiu de Mariano Rajoy, l’acció exterior del Govern queda desmantellada. Madrid ha optat per tancar les delegacions catalanes a l’estranger, tot i que el Tribunal Constitucional havia avalat a principis d’any l’existència d’oficines de promoció exterior de les comunitats autònomes. El Constitucional reconeixia, per tant, la legalitat de les oficines de la Generalitat -previstes a l’Estatut- i només havia advertit que no podien funcionar com a “diplomàcia” substituint les funcions de l’Estat.