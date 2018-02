Rajoy triarà el nou ministre d'Economia la setmana que ve i no farà més canvis al gabinet

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha tallat aquest dilluns amb les pressions al seu partit i entre l'oposició perquè aprofiti el recanvi forçat del ministre d'Economia, Luis de Guindos, que serà nou vicepresident del Banc Central Europeu, per fer una crisi de govern més àmplia. "Hi haurà ministre d'Economia la setmana que ve, i no hi haurà més canvis perquè és un govern que s'ha format fa poc, 16 mesos", ha dit el president espanyol en una roda de premsa des de Tunísia.

Rajoy es prendrà d'aquesta manera amb la calma el recanvi, tot i que el mateix De Guindos havia assegurat que la seva dimissió seria immediata, un cop es va confirmar la seva tria a la vicepresidència de l'organisme europeu amb seu a Frankfurt. "El govern ho està fent molt bé", ha continuar el president espanyol per justificar que no hi hagi més canvis en l'executiu.

Així, el recanvi de De Guindos haurà d'arribar de fora, amb una incorporació a l'executiu, o per la fusió de les carteres d'algun dels actuals ministres de l'àrea econòmica. El president espanyol ha ironitzat sobre les pressions perquè els canvis a l'executiu siguin de més abast: "Ho demanen perquè els preocupa com de bé ho fa aquest govern".

Aquesta tarda està previst que De Guindos respongui davant del Parlament Europeu per defensar la seva candidatura, tot i que la cambra ja li va donar l'esquena, en una votació que no és vinculant per a la decisió, que ja està presa. El nomenament de Guindos serà definitiu a finals de març, i el ministre haurà de compaginar la titularitat de la cartera d'Economia del govern espanyol amb els preparatius a aquest nomenament durant com a mínim una setmana més.

Crítiques a Colau i Torrent

Rajoy també ha criticat durant la roda de premsa que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, hagin "desconegut les seves responsabilitats intstitucionals" no assistint al besamans a Felip VI en el sopar de benvinguda del Mobile World Congress, però ho ha considerat un "tema menor", perquè el govern espanyol està "compromès" amb el congrés i la seva continuïtat a Barcelona.