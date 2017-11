Ramon Espadaler, número 3 a la llista del PSC el 21-D

Si no hi ha canvis d'última hora, l'exlíder d'Unió Ramon Espadaler serà el número 3 de la llista del PSC a les eleccions del 21-D, segons ha avançat aquest dimecres el diari 'Expansión' i ha pogut confirmar l'ARA. La incorporació del també exconseller d'Interior a la candidatura dels socialistes arriba en paral·lel amb l'acord que el partit d'Iceta ha tancat amb Units per Avançar -formació sorgida de l'extinta UDC- per intentar aglutinar el catalanisme moderat als comicis d'aquest desembre.

El pacte, que se segellarà aquest dimecres amb una roda de premsa conjunta a l'hotel NH Sants, preveu que el PSC incorpori diversos noms d'Units per Avançar a la seva candidatura. Quan el partit hereu d’Unió va celebrar la seva convenció fundacional va instar al primer secretari socialista, Miquel Iceta, i altres sectors del catalanisme moderat a formar una "plataforma electoral".

Entre els dirigents de la formació destaquen noms com els del professor d’Esade Carlos Losada, Oriol Molins, Ignasi Rafel, Jordi Cerezuela, l’exportaveu d’Unió Montserrat Surroca, Antoni Durán-Sindreu, Sònia Batlle, Jordi Daura, Xavier Güell, Helena Isábal, Olga Ortiz o Josep Maria Prats.