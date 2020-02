El PSOE vol incloure l'exaltació del franquisme en la reforma del Codi Penal

Un dels acords entre el PSOE i Unides Podem per al govern de coalició va ser prohibir l'enaltiment i exaltació del franquisme en espais públics, un punt que ja figurava al programa dels socialistes. Ara Ferraz ha concretat una mica més la mesura. La portaveu dels socialistes al Congrés, Adriana Lastra, s'ha compromès aquest dilluns a incloure la iniciativa en la reforma del Codi Penal que està preparant el ministeri de Justícia, malgrat que ha assenyalat que el seu partit encara no en té cap esborrany. Se sumaria, així, a la reforma del delicte de sedició que va plantejar el president espanyol, Pedro Sánchez.

"Exhumarem les víctimes del franquisme que encara hi ha a les fosses comunes, retirarem la simbologia franquista que encara queda en llocs públics i reformarem el Codi Penal perquè l'apologia i l'exaltació del franquisme siguin al final un delicte. En democràcia no s'homenatja dictadors ni tirans", ha anunciat Lastra durant un esmorzar informatiu a Madrid acompanyada de bona part dels ministres socialistes del govern de Sánchez. Es tractaria d'una mesura més en la línia d'aplicar la Llei de Memòria Històrica després de l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos.

En aquest sentit, el líder de Podem i vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha donat la benvinguda a la mesura tot i que ha admès no saber-ne els detalls. En una entrevista a La Sexta ha assenyalat que es tractava d'una "qüestió de normalitat democràtica" perquè era una cosa que ja passava en altres països europeus com Alemanya i Itàlia. "Haver hagut d'esperar 45 anys no parla bé de la nostra democràcia. És una qüestió no només de justícia per a les víctimes del franquisme, sinó també de dignitat democràtica", ha puntualitzat. I, en la mateixa línia de Lastra, ha afegit: "Un país democràtic no fa homenatges a una dictadura".

Es tracta d'una mesura que ja va anunciar l'anterior ministra de Justícia, Dolores Delgado, i que els comuns ja van proposar el 2017 amb el registre d'una iniciativa al Congrés.

Ara el govern espanyol vol aprofitar la decisió d'obrir el meló del Codi Penal per diluir el delicte de sedició que va anunciar Pedro Sánchez a principis d'any per tocar altres delictes. A més de l'exaltació del franquisme, hi ha damunt la taula el consentiment sexual, més conegut com el 'sí o sí', així com delictes mediambientals. Segons ha detallat Lastra, Justícia ja té avançat l'esborrany de la reforma, si bé ha admès que el PSOE no en té detalls. Fonts del ministeri no detallen encara l'estat exacte de l'esborrany ni quins delictes es tocarien.