Relliscada del PP al Senat: demana debatre sobre els "presos polítics catalans"

El PP ha negat per activa i per passiva que hi hagi "presos polítics" a Espanya. Fins ahir, que va tenir una relliscada a les Corts. El grup popular al Senat, on té majoria absoluta, va registrar una moció en què demanava debatre sobre els "presos polítics catalans". Concretament, la moció insta el govern de Pedro Sánchez a prohibir per llei l'indult per als delictes contra la Corona, la sedició i la rebel·lió, una reforma que ja han presentat al Congrés però que de moment no té possibilitats de prosperar perquè només hi dona suport Ciutadans. "Aquests dies alguns membres del govern [espanyol] han assenyalat la possibilitat d'indultar els presos polítics catalans com a manera de solucionar el conflicte que hi ha a Catalunya", assenyala el text.

Ho ha fet notar a través de Twitter Pau de Miguel, assessor de Compromís al Senat.

El PP en el Senado reconoce y usa el término "presos políticos catalanes". Muy grandes 😂 pic.twitter.com/fmHGalftyX — Pau de Miguel (@paujdemi) 2 de octubre de 2018

La resta del text de la moció, però, recull fil per randa l'argumentari del PP en contra de l'indult als líders independentistes. Els populars afirmen que són a la presó "per delictes greus contra l'Estat" i consideren que, si se'ls indulta, "hi ha un risc de reiteració delictiva". A més, apunten que l'indult "ha de ser un recurs excepcional" i que davant d'aquests delictes suposaria "un atac a la democràcia".

El PP, en canvi, posa pegues a la reforma que ja ha proposat el PSOE al Senat i que està en fase de ponència a la comissió de Justícia del Senat per prohibir l'indult en casos de delictes per corrupció i delictes sexuals.