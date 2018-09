El PP urgeix un canvi al govern espanyol per evitar "indults, sedició o alliberament dels presos"

El president del PP, Pablo Casado, ha carregat contra la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, perquè entén que cedeix al "xantatge" i és "ostatge" dels partits independentistes catalans. "No pot ser que el ministre d'Afers Estrangers, la ministra de Política Territorial i la delegada vagin contra el que fan els jutges, la seguretat jurídica i contra la mateixa unitat d'Espanya i el respecte a la legalitat", ha criticat en una intervenció posterior a la reunió de la junta directiva del PP al País Valencià.

Casado ha assegurat que quan el PP governi no hi haurà "ni indults, ni sedició ni alliberament dels presos", que considera responsables d'un "cop d'estat", si no ho diu un jutge, i garanteix que no sotmetrà l'Estat a la "humiliació d'aquells que volen trencar la convivència i la concòrdia des de fa massa anys". Casado ha assegurat que ha hagut d'anar a Europa a explicar què passa "de veritat" a Catalunya, i creu que no s'ha de permetre que una "segona instància judicial" com un tribunal alemany o belga s'enfronti al Tribunal Suprem. "Schengen hi és per a una altra cosa", ha reblat. En aquest sentit, creu que els ministres espanyols actuals juguen "contra la imatge d'Espanya i la seva credibilitat internacional".

Per aquest motiu, el PP ha anunciat avui que registrarà dilluns una proposició de llei per "prohibir els indults a condemnats per sedició i rebel·lió". "El cop a l'Estat perpetrat pels independentistes no pot quedar impune per culpa d'un president del govern que deu el seu càrrec als qui volen trencar Espanya", ha piulat en el seu compte de Twitter Casado.

