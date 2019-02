Reunió de la cúpula de JxCat i el PDECat amb Puigdemont i Torra per decidir sobre el veto dels comptes de l'Estat

Reunió de la cúpula de JxCat al Parlament amb el president, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont en connexió des de Waterloo per abordar l’esmena a la totalitat dels pressupostos de l’Estat. En la trobada hi participen totes les sensibilitats de l'espai: dels dels diputats més moderats del PDECat als independents de JxCat que han defensat mantenir una posició més dura a Madrid. Per part del PDECat a Madrid hi ha Ferran Bel, Carles Campuzano, Míriam Nogueras i el president del partit, David Bonvehí. De JxCat, els diputats Albert Batet, Eduard Pujol i Josep Costa, a més de Gemma Geis i Toni Morral que també són membres de la direcció de la Crida.

A Torra i Puigdemont els acompanyen tots els consellers del Govern de JxCat: la consellera Elsa Artadi, que és qui ha mantingut la interlocució amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo; i els consellers Jordi Puigneró, Damià Calvet, Miquel Buch, Àngels Chacón i Laura Borràs.

651x366 Reunió del grup parlamentari de JxCat, de diputats del PDECat al Congrés i Carles Puigdemont a través de vídeoconferència / ARA Reunió del grup parlamentari de JxCat, de diputats del PDECat al Congrés i Carles Puigdemont a través de vídeoconferència / ARA

Després de la reunió faran una roda de premsa per anunciar la decisió sobre el primer tràmit dels pressupostos de l’Estat. Fins ara, han posat com a condició, per aixecar el veto, que el govern espanyol accepti una mesa de negociació amb partits estatals que inclogui un “relator neutral” per abordar el conflicte. En cas que això es concreti, aquesta setmana, en la roda de premsa del Govern, Artadi va obrir la porta a permetre el primer tràmit dels comptes al Congrés, la votació del qual coincideix amb l'inici del judici de l'1-O.