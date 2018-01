Ricardo Costa detalla al jutge el manual de corrupció al PP

L’ex secretari general del Partit Popular del País Valencià Ricardo Costa es va asseure ahir davant del jutge amb aire compungit però amb el rostre serè. No era el Costa totpoderós del PP valencià que demanava caviar per Nadal a Álvaro Pérez, el Bigotes. De tota aquella seguretat i prepotència, ahir no n’hi va haver ni rastre. Costa es disposava a confessar el manual de corrupció del PP.

Va començar admetent que les campanyes del PP valencià de les autonòmiques del 2007 i les generals del 2008 es van pagar “amb diner negre” i va corroborar les acusacions fetes la setmana passada per les altres dues peces de la trama, els empresaris que van abonar els treballs a canvi de concessions de l’administració i la xarxa corrupta que va organitzar els actes. A més, i com a cirereta de les seves revelacions, Costa va responsabilitzar de tot l’entramat l’excap del Consell, Francisco Camps. “Les decisions més importants de la campanya les prenia el president”, entre les quals “la de contractar Orange Market [la branca valenciana de la Gürtel]”, va subratllar l’ex secretari general durant la represa del judici sobre el presumpte finançament il·legal del PP valencià que se celebra a l’Audiència Nacional des de la setmana passada.

La rotunditat de les paraules de Costa, que després de reconèixer els fets va manifestar el seu “penediment” i va demanar “perdó a la societat espanyola i valenciana” i, en particular, a la seva família, va eclipsar el testimoni de l’exvicepresident del govern valencià Vicente Rambla, que va afirmar que Costa era “l’embut” pel qual passava tota la informació de les campanyes electorals. A més, l’exvicepresident va assegurar que el 2007 i el 2008 Costa era “la persona amb més influència dins del partit”. Durant tota la seva declaració, Rambla es va esforçar per desvincular-se dels pagaments en negre a canvi d’adjudicacions amb l’administració. “No vaig tenir-hi res a veure”, va assegurar.

En contraposició amb l’estratègia de Rambla, i com ja van fer la setmana passada els caps de la Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, el Bigotes, Ricardo Costa va condimentar la seva confessió amb un bon grapat de detalls. L’ex número dos del PP va explicar que un dia l’exvicepresident del govern valencià, Víctor Campos, el va cridar al seu despatx i li va mostrar uns sobres que li va assegurar que contenien diners en efectiu lliurats per empresaris amb contractes amb l’administració o amb el partit per encàrrec de Camps i l’expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino.

Visita a Bárcenas

A més, l’ex secretari general també va afirmar que, aprofitant una visita a Madrid, va visitar Luis Bárcenas, a qui va explicar tot el procediment dissenyat pel PP valencià. Segons Costa, aquest li va dir: “Això és una pràctica prohibida a escala nacional” perquè “seria un Filesa dos”.

L’ex secretari general també va afirmar que Francisco Camps va decidir directament “finançar amb uns 120.000 euros procedents de pagaments d’empresaris millores en dos actes de campanya a València del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en les eleccions autonòmiques del 2007 i estatals del 2008”.

L’últim gran dard de la confessió de Costa va ser la revelació sobre els presumptes lliuraments d’efectiu a l’exalcaldessa d’Alacant Sonia Castedo per pagar actes electorals a la ciutat, així com facturacions irregulars per a les eleccions locals de Castelló quan l’expresident Alberto Fabra era l’alcalde de la ciutat. A més, i segons ell, les donacions també s’haurien destinat a finançar la campanya municipal del 2007 de l’exalcaldessa d’Elda, Adela Pedrosa. Aquestes acusacions interpel·len directament la direcció actual del PP, ja que Fabra i Pedrosa són senadors.

Camps ho nega

L’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps va negar ahir les acusacions de Costa i va assegurar: “És impossible que ningú pugui dir res mai de mi perquè mai he donat cap ordre per a una actitud irregular ni il·legal en cap àmbit, ni a l’administració autonòmica ni al PP valencià”. Amb la mateixa contundència es va manifestar l’exalcaldessa d’Alacant Sonia Castedo, que va assegurar que Costa és “absolutament miserable”.

Les revelacions sobre Camps han provocat que avui el ple de les Corts Valencianes voti una proposició no de llei de Compromís per instar l’excap del Consell a dimitir com a membre del Consell Jurídic Consultiu (CJC) i a la resta de prerrogatives que recull la llei de l’estatut dels expresidents. Una votació, no obstant, que no tindrà efectes concrets, ja que la decisió de deixar el lloc correspon a Camps. Gràcies a aquest càrrec l’excap del Consell té un sou anual de 58.000 euros bruts. A aquestes despeses cal afegir-hi una secretària personal amb un sou de prop de 49.000 euros l’any i un xofer que en rep 35.000. En total, 142.000 euros anuals.

Les notícies negatives per a Camps es van completar ahir amb la decisió d’un jutjat de rebutjar el recurs interposat per l’expresident contra la seva citació per declarar com a investigat en la causa que analitza les presumptes irregularitats en l’organització del Gran Premi de Fórmula 1 que es va celebrar a València. Per aquesta imputació el PP valencià va obrir ahir finalment expedient informatiu a l’encara militant Francisco Camps.