Rivera retreu a Pedro Sánchez haver tornat al "no és no" en vetar un govern presidit per Arrimadas

El president de Cs, Albert Rivera, ha criticat el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per tornar al "no és no" i "vetar" un possible govern de la candidata a la Generalitat del seu partit, Inés Arrimadas, en el cas que encapçali la llista "constitucionalista" més votada el 21-D i hi hagi la possibilitat de derrotar els independentistes.

Després d'una reunió de l'executiva taronja per abordar el programa electoral que portarà el partit el 21-D en els comicis catalans, Rivera s'ha dirigit al consell general del partit, que ha d'aprovar aquest dissabte el seu contingut. Arrimadas, que va tornar aquest divendres a la nit del seu viatge a Brussel·les, no ha acudit a l'acte celebrat a Madrid. El president de Cs ha carregat en la seva intervenció inicial contra el PSOE per "enfrontar als constitucionalistes en comptes de pactar" i per "preferir pactar amb independentistes". En aquest sentit, li ha retret el seu pacte de govern al País Basc amb el PNB, i ha manifestat que el PSOE "va tornar a caure en l'error de pactar amb els nacionalistes" a Catalunya.

Rivera ha assegurat que Cs, el PP i el PSOE tenen "l'oportunitat d'aturar el malson que li treu la son als catalans" i de posar fi "a la fuga d'empreses i a la fuga de convivència". Per això, ha instat a Sánchez a "rectificar" i al president del govern i líder dels populars, Mariano Rajoy, a "fer càbales" per donar suport a "una alternativa real" i votar a favor d'"un govern constitucionalista". "Demanem al PP i al PSOE que per una vegada en 40 anys pensin més a Espanya que a les butaques", ha afegit.

"Vostès s'imaginen que si els vam derrotar (als independentistes), la solució sigui pactar una altra vegada amb ells? Això és el que vol Pedro Sánchez", ha asseverat Rivera, i ha garantit que si Cs venç a Catalunya, no li donarà l'educació a ERC -"tal com va fer Montilla"- ni faran partícips del seu govern al PDECat ni ERC.