Rivera alerta Sánchez del perill d’un nou 1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, apostava aquesta mateixa setmana per “crear un altre 1-O”, una afirmació que poques hores després la portaveu de l’executiu, Elsa Artadi, matisava, explicant que no necessàriament havia de ser un nou referèndum. Les paraules, però, ja havien arribat a orelles del president de Ciutadans, Albert Rivera, que ràpidament les ha incorporat a la seva estratègia de desgast contra el nou president espanyol. Ahir, en la cloenda de l’escola d’estiu del partit a Madrid, Rivera va demanar a Pedro Sánchez que mantingui el control dels comptes de la Generalitat. El líder del partit taronja recomanava al secretari general del PSOE que no s’equivoqui amb el “diagnòstic” de la situació a Catalunya: “Els independentistes ja estan advertint que tornaran a repetir l’1-O”.

Des que el nou cap de l’executiu espanyol va ser investit amb els vots d’ERC i el PDECat, Cs ha passat a l’ofensiva intentant demostrar un hipotètic complot contra la Constitució entre socialistes i independentistes. “La democràcia perdrà la batalla política si cedeix al xantatge”, va concloure ahir Rivera. Segons ell, “ningú en 40 anys havia construït un projecte de societat civil ni havia batallat contra l’independentisme ni havia aconseguit fer una política útil des de l’oposició”.

Una estratègia de desgast

“Em sembla una vergonya que el cap de l’Estat no pugui anar a qualsevol racó del país. No hi ha un símptoma més gran de debilitat”, expressava divendres en relació amb les mobilitzacions de protesta a Catalunya contra la visita de FelipVI. I tornava a carregar contra el govern espanyol, al qual acusava de tolerar la “falta de llibertat” que, al seu judici, representa el fet que s’escridassi el rei.

Els tràmits per acostar els presos polítics a presons catalanes no han estat exempts d’especulacions per part del líder de Ciutadans. “Tots els presos han de tenir la mateixa condició i no pot ser que per ser soci o amic del president del govern tinguis beneficis penitenciaris”, opinava aquesta setmana des de Brussel·les, on va participar en una reunió dels liberals europeus. “Sánchez, en les seves ànsies d’arribar al poder a qualsevol preu, està posant en escac una política que havia estat de consens entre els constitucionalistes”, afegia tot seguit amb relació als canvis que també es poden materialitzar pel que fa a l’acostament dels presos de la banda terrorista ETA.

Amb els exdirigents sobiranistes empresonats fins i tot apuntava que, un cop estiguin sota custòdia de la Generalitat -que té competències en política penitenciària-, rebrien un “tracte privilegiat”. L’aliança entre el PSOE i l’independentisme està acreditada segons Rivera, que no ha abandonat l’estratègia de piconadora de l’independentisme tot i els canvis a la Moncloa després de la moció de censura.