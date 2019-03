Rivera repta Sánchez a un cara a cara i acusa Casado de voler tornar “a l’Espanya dels 80”

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha reptat aquest divendres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a fer “un cara a cara” amb ell per contraposar el model de l’”Espanya de les nacions” i el de Ciutadans. “Espero que Sánchez no temi un debat amb Ciutadans i accepti el guant”, ha afirmat abans d’insistir que cal “fer fora” Sánchez de La Moncloa per “obrir una nova etapa de diàleg” on “no calgui anar als jutjats per estudiar en espanyol a Espanya”. En un acte de presentació dels candidats autonòmics i al Congrés de Ciutadans, Rivera també ha obert foc contra el líder del PP, Pablo Casado, a qui ha acusat de representar una política de “caspa” i de voler un retorn a “l’Espanya dels 80”. Ha augurat una "campanya dura" on la seva formació estarà "al centre de la diana", i ha afirmat que les últimes enquestes demostren l'"embranzida" de Ciutadans.

Segons Rivera, el PP és “un partit conservador a la baixa” que “vol tornar als 80”, mentre que Cs “vol estar a Espanya al 2030”. “Penseu on deixarem aquest país d’aquí a una dècada, perquè aquest país necessita governs estables”, ha sentenciat.

“Estem preparats”, ha dit Rivera, que per a l’ocasió ha triat un cartell amb el seu nom en grans lletres. El líder de Ciutadans ha afirmat que el seu és un partit “que uneix els espanyols”. “No em veureu dividir, enfrontar homes i dones, sinó unir els espanyols a l’entorn del canvi”. Ha insistit que Sánchez s’ha convertit “en el president preferit per Torra, Otegi, i els enemics d’Espanya”, i per tant cal “fer-lo fora” de La Moncloa amb “receptes del futur” i no “les del passat, com Casado”. En aquest sentit, ha assegurat que el seu serà un govern “dels millors” amb un executiu “que s’assemblarà al millor d’Espanya”. “El bipartidisme ens ha conduit al conformisme”, ha afirmat Rivera, i per tant “cal aprofitar l’empenta de Ciutadans per fer reformes des del centre”.

S'apunta el mèrit de la JEC pels llaços grocs

Rivera s’ha apuntat el mèrit de la decisió de la Junta Electoral Central d’obligar l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat a retirar els llaços grocs, mentre que ha assegurat que “el PP de Casado i de Rajoy no ha fet res” sobre aquesta qüestió. “Avui hem portat Torra a la Fiscalia un possible delicte de prevaricació”, ha dit, i “crec que és important que Cs lideri plantar cara al nacionalisme”, perquè “no hi ha projecte d’Espanya si es pacta amb els nacionalistes”.