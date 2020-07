Illa defensa la gestió de Torra al Segrià: "Cal actuar sense contemplacions" per aturar els rebrots

Ple suport del govern espanyol al president de la Generalitat, Quim Torra, en l'estratègia per aturar els rebrots al Segrià enfront del veto judicial. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat aquest dimarts recórrer al Tribunal Constitucional el decret llei per assegurar el confinament domiciliari. "No sembla que envaeixi competències", ha assegurat. És més, ha defensat la necessitat d'"actuar sense contemplacions" per aturar el coronavirus. "Aquí l'important és actuar per tallar el brot i tot el que es desviï d'això desenfoca la qüestió", ha dit Illa durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

El ministre també ha recalcat que la relació amb la Generalitat ara mateix és "molt fluida" i, tot i que ha puntualitzat que "cal ser molt respectuós amb les resolucions judicials", ha deixat clar que estan en contra del no de la jutge. De fet, de bon matí la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ja ha dit en una entrevista a RNE que la decisió s'hauria de recórrer perquè al seu parer les comunitats tenen prou instruments legals per dur a terme confinaments quirúrgics.

La Moncloa no preveu reformes legals

Contràriament al debat obert al maig en el si del govern espanyol, en un moment que es considerava oportú reformar la llei de salut pública com a alternativa a l'estat d'alarma a nivell autonòmic, tant Calvo com Illa han descartat ara mateix reformes legals –com demana el PP– i han repetit per activa i per passiva que hi ha prou instruments en la normativa actual per dur a terme aquests confinaments, malgrat els dubtes que genera que tot estigui en mans del jutge de torn. Illa ha presentat al consell de ministres d'aquest dimarts el nou pla per intentar frenar l'augment dels rebrots, tot i que ara mateix les competències estan del tot en mans de les comunitats.

En aquest pla només es considera activar de nou l'estat d'alarma si hi ha una transmissió descontrolada arreu de l'Estat. En primer lloc, es preveuen els confinaments quirúrgics que ja s'estan fent. En cas que el brot afectés més d'una comunitat, es debatria al consell interterritorial i la decisió presa seria d'obligat compliment per als diferents governs autonòmics. I només en el tercer nivell, si la situació es descontrolés com al març, la Moncloa es planteja tornar a aplicar l'alarma. Illa ha insistit que ara mateix el més important és la detecció precoç i "actuar sense contemplacions" si és necessari.