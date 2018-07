Puigdemont: "No trigaré 20 anys a trepitjar territori català"

L'expresident Carles Puigdemont ha ofert la primera compareixença pública després que el Tribunal Suprem hagi renunciat a la seva extradició. El líder de JxCat ha comparegut a Berlín acompanyat dels seus advocats, que l'han defensat davant el tribunal alemany que va decidir rebutjar la seva extradició per rebel·lió. En la roda de premsa ha explicat que dissabte retornarà a Bèlgica per instal·lar-se a l'anomenada Casa de la República, a Waterloo, on té previst fer d'"altaveu internacional" sobre la situació a Catalunya. "La meva activitat política se centrarà a Bèlgica", ha afirmat Puigdemont, amb la voluntat –ha dit– de continuar "treballant pels companys empresonats", per seguir amb el "mandat de la gent" i perquè arribi "la normalitat", també a la seva vida.

La idea, ha explicat Puigdemont, és formar el Consell de la República com a organisme "unitari" del moviment independentista per actuar en la línia del resultat del referèndum de l'1 d'octubre. També ha explicat que té diverses invitacions a Alemanya i països europeus per parlar de Catalunya que té la intenció d'atendre i seguir, així, amb el ressò internacional del Procés. Puigdemont no ha posat data al moment en què s'activarà el Consell de la República, però sí que ha dit que "no trigarà".

Per a l'expresident, el conflicte no es pot resoldre només internament sinó que s'ha de tenir en compte la "mirada europea", tot i que ara per ara ha admès que no s'ha reunit amb els representants de la Unió Europea.

"No tenim cap suport per part dels estats. Però Europa no només són els estats. Sí que tenim el suport de ciutadans europeus que se senten concernits per la regressió de drets", ha expressat. "Saber que tenim el suport de molta gent és una bona notícia", ha afegit.

Retorn a Catalunya? "No trigaré vint anys"

"No sé si trigaré vint anys a trepitjar sòl espanyol, el que sé és que no trigaré vint anys a trepitjar-ne de català", ha dit l'expresident sobre el seu retorn a l'estat espanyol.

Per quin motiu? "Si hi ha una restitució democràtica, permetria una restitució de la nostra normalitat. Si això no és així, la decisió del poble de Catalunya de constituir-se com a República independent és un fet", ha expressat. També ha dit que, en realitat, podria trepitjar terra catalana avui mateix en "part de l'estat francès".

També ha considerat que el retorn dels exiliats a Catalunya serà l'inici de la "solució" i no cap problema.

"Mai direm que no a fer un referèndum"

Puigdemont també s'ha pronunciat sobre el nou escenari a Espanya, amb el govern de Pedro Sánchez. "El canvi de govern a Espanya ha significat un canvi de clima i de llenguatge [...]. Ara bé, ha de venir el temps dels fets i no dels gestos", ha afirmat Puigdemont. "S'ha d'abordar l'essencial del diàleg, que són les relacions entre Catalunya i Espanya, i respectar la voluntat expressada a les urnes", ha dit.

També ha defensat la possibilitat de fer un referèndum dins el marc legal. "No hi ha cap precepte a la Constitució espanyola que prohibeixi fer referèndums. Reconeix els tractats internacionals com a part del seu ordenament i ha signat el Pacte de Drets Civils i Polítics" que reconeix el dret a l'autodeterminació.

L'expresident ha assegurat que, malgrat que es va fer l'1-O, a l'independentisme "li agradaria molt poder fer un referèndum a l'escocesa". "La fórmula del referèndum acordat sempre ha sigut la prioritat per a nosaltres i mai direm que no a fer un referèndum", ha expressat.

Preguntat sobre què passaria si hi hagués una oferta de millora de finançament, Puigdemont ha dit que no hi ha hagut cap proposta i que per tant no farà "especulacions". "Catalunya sempre ha fet propostes, també el pacte fiscal, i han sigut rebutjades", ha dit. "Espanya té una proposta per a Catalunya? No ho sé", ha afegit.

La suspensió al Parlament

Puigdemont, sobre la suspensió del sou al Parlament, ha dit que "respecta" la decisió del seu grup parlamentari, però ha assegurat que no té cap sentit que puguin exercir el vot a través de la substitució i que no cobrin per fer-ho. Tanmateix, tècnicament no és que segueixin delegant el vot sinó que un altre diputat l'exerciria per a ells per mantenir l'actual correlació de forces al Parlament.

Els advocats de l'expresident, que han comparegut amb Puigdemont, també s'han pronunciat sobre la suspensió dels drets com a diputat al Parlament. Jaume-Alonso Cuevillas ha criticat que s'hagués aplicat la llei d'enjudiciament criminal sense tenir en compte el reglament del Parlament, que regula el procés de suspensió dels diputats. També ha remarcat que la suspensió de drets per exercir de càrrec públic és un precepte legal reconegut a la llei d'enjudiciament criminal que està reduït al terrorisme i que, en el cas de Puigdemont, no és aplicable. Alhora, ha assenyalat arguments tècnics per rebutjar la suspensió de l'expresident com a diputat. Cuevillas ha dit que el processament per rebel·lió no és ferm i que, per tant, tampoc es podria aplicar la la suspensió (els exconsellers Toni Comín i Meritxell Serret l'han recorregut); i ha destacat que la llei d'enjudiciament criminal requereix, per a la suspensió, que hi hagi situació de presó, i Puigdemont està en llibertat.

Puigdemont nega vinculacions amb Rússia

L'expresident ha dit que no hi hagut relacions entre Catalunya i Rússia per debilitar Espanya com a membre de l'OTAN. "Són 'fake news', no hi ha cap prova sobre els fets", ha afegit. A més a més, ha assegurat que totes les intervencions a través de la xarxa des d'operadors russos van ser "a favor de les tesis unionistes".