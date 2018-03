Rovira, Forcadell i Bassa renuncien a l'escó abans de comparèixer davant el Suprem

Les diputades d'ERC Carme Forcadell, Marta Rovira i Dolors Bassa han renunciat als seus escons tan bon punt ha acabat el ple d'investidura d'aquest dijous. Totes tres han pres la decisió abans de declarar aquest divendres davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que podria revisar les mesures cautelars contra ells i, fins i tot, enviar-les a presó per la seva implicació en el referèndum. En un comunicat fet públic pel partit, expliquen que "no volen que la seva situació personal condicioni l'activitat normal del Parlament i que cap jutge pugui fer xantatge a la voluntat democràtica del poble de Catalunya".

No tots els diputats investigats per Llarena han pres aquesta decisió. A Esquerra, Raül Romeva ha decidit mantenir la seva acta de diputat i també ho han fet tant Jordi Turull com Josep Rull de JxCat.

Assumpció Laïlla (Demòcrates), Chakir El Homrani i Magda Casamitjana substituiran les tres diputades republicanes, tot i que segons avisen fonts parlamentàries, no podran participar en el ple que el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat per dissabte. Per tant, si Turull no és empresonat i pot assistir dissabte al Parlament, la seva investidura està destinada al fracàs.