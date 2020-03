Rufián: "Menys Guàrdia Civil i exèrcit patrullant per 'donar tranquil·litat' i més recursos per al personal sanitari"

Dura i contundent intervenció d'Esquerra al Congrés pel coronavirus. Gabriel Rufián ha tornat a la tribuna de la cambra baixa amb el to implacable contra el govern espanyol, encara que ara sigui el de coalició entre PSOE i Unides Podem. En relació a la gestió del Covid-19, el portaveu republicà ha demanat deixar enrere el "patriotisme de cartró pedra" i que es doti de recursos el sistema sanitari públic. "Menys Guàrdia Civil i exèrcit patrullant per donar tranquil·litat i més recursos per al personal sanitari", ha receptat Rufián, que s'ha mostrat crític amb la campanya institucional que la Moncloa va exhibir a tota portada de la premsa en paper quan va decretar l'estat d'alarma. "Qui pensi que amb tocs de corneta i pandereta o amb logos d'un ministeri a les portades se soluciona la crisi, passarà a la paperera de la història", ha sentenciat.

El líder d'ERC al Congrés ha apostat per no "tirar-se el virus pel cap" entre unes forces polítiques i les altres, però ha advertit que això no vol dir que s'hagi d'estar d'acord amb totes les mesures preses pel govern. Així, Rufián ha engegat criticant qui cregui que les "banderes curen o alimenten virus" i ha continuat per tornar a reclamar el confinament de la Comunitat de Madrid i Catalunya. "Res d'això té a veure amb etnicismes ni xovinismes. Si bé és cert que el virus no hi entén de territoris, és més cert que hi entén d'estadístiques. I estem parlant de les regions amb més alt índex d'infecció", ha argumentat.

En la llista de propostes, Rufián insistit que els recursos han d'anar dirigits al personal sanitari –"Els hospitals no necessiten militars", ha dit–, però també hi ha inclòs altres mesures econòmiques i socials. Ha demanat ajudes específiques als autònoms, l'ajornament del pagament d'impostos com l'IVA i la suspensió del pagament de l'aigua, la llum i el gas, tal com ja ha fet "ningú sospitós de ser un irredempt radical com Emmanuel Macron". A més, ha sol·licitat una renda mínima garantida per a les famílies que es quedin sense ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària: "L'esquerra porta massa dies esperant debatre això, doncs ha arribat".

A hores perquè Felip VI enviï un missatge a tots els espanyols, Rufián no ha volgut oblidar-se del cas de presumpta corrupció que esquitxa Joan Carles I. "Un avís a qui avui està utilitzant miserablement la crisi com una cortina de fum per tapar les seves vergonyes i corrupteles: investigarem fins a l'últim euro business amb sàtrapes saudites, ja siguin pretèrits, emèrits o futurs". També la CUP ha fet referència a la monarquia i la diputada al Congrés Mireia Vehí ha reclamat que posi a disposició de la lluita contra el coronavirus l'herència i la riquesa acumulada per la Casa Reial.

En una intervenció des de casa emesa telemàticament, Vehí ha assegurat que la recepta de l'executiu és "insuficient" i ha recordat que la major mobilització de recursos públics de la història d'Espanya es va produir per rescatar la banca, contradient així Sánchez. Entre altres, la representant anticapitalista ha sol·licitat que la moratòria hipotecària s'allargui a després de l'estat d'alarma i que se suspenguin els pagaments dels lloguers i els subministraments. "Per què no es fa? Això és una guerra del capital contra la vida", ha manifestat Vehí, que ha demanat "aturar el país sencer".

Coordinació internacional per evitar crisis futures

De la seva banda, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha demanat a Sánchez que es posi a treballar en un sistema internacional de prevenció d'alertes sanitàries per evitar que en un futur es torni a repetir el que s'està vivint amb el coronavirus. "Que la col·laboració internacional es doni des del principi", ha subratllat Esteban, que ha recelat que la gestió s'estigui portant des de cada estat individualment. Abans ha intervingut el líder de Més País, Íñigo Errejón, que ha reclamat més confinament i incloure la moratòria en el cas dels lloguers -no només les hipoteques-, per bé que ha avalat el pla de xoc econòmic.