Rufián rebutja que Puigdemont i Comín renunciïn a l’escó "perquè seria donar la raó a l’Estat"

Gabriel Rufián està "en contra" que Carles Puigdemont i Toni Comín renunciïn a l'escó per garantir la investidura si JxCat i ERC no aconsegueixen el suport de la CUP. Així ho defensa el diputat republicà al Congrés en una entrevista a 'El Món', on considera que la renúncia suposaria "donar la raó a l’Estat". "Qualsevol renúncia o dimissió provocada per la repressió de l’Estat és una derrota de l’independentisme", afirma.

Malgrat que els cupaires avisen que no votaran a favor de cap candidat amb un programa de govern autonomista, Rufián diu que "tots estem obligats a arribar a un acord" i es mostra convençut que "s’aconseguirà". De fet, defensa que els anticapitalistes formin part del nou Govern, "com també era partidari que se'ls ajudés a tenir grup propi i que formessin part de la mesa", assenyala.

Al llarg de l'entrevista, avala les paraules del seu company de partit al Congrés, Joan Tardà, que va defensar en un article a 'El Periódico' la necessitat de teixir aliances amb PSC i comuns. "Independentment de les formes i la manera de parlar de cadascú, el que va dir Tardà és el que es diu per part de l’independentisme des de fa uns anys. Ho han dit Mas, Junqueras i Puigdemont, que hem de ser més per consolidar la República", argumenta Rufián.

"Jo em nego a regalar-li a Cs, al Frente Nacional Español, el votant socialista catalanista a qui se li remou l’estómac quan veu en Miquel Iceta fent-se selfies amb García Albiol", continua, i afegeix: "Si en aquest article canvies PSC per socialisme catalanista i Iceta per Núria Parlon, molta gent ho entendrà".

El diputat republicà reconeix, per contra, que està decebut amb Podem. "Ens aplaudia les intervencions al Congrés, però ara costa moltíssim perquè hi ha un càlcul electoral. Aquesta esquerra de Podem la representen molt més Albano Dante i Àngels Martínez, fins i tot Jaume Asens o Pisarello, que segons quines cúpules d’aquesta esquerra fraternal", conclou.

Sigui com sigui, Rufián és partidari de sumar com més forces millor, i més davant l'actitud de l'Estat: "El 27 d’octubre vam descobrir que no estàvem preparats per enfrontar-nos a salvatges. Fins ara ens pensàvem que podríem tractar amb demòcrates, gent que havia fet coses molt dolentes en el passat però que es podria asseure en una taula a negociar. Però ens vam trobar salvatges que van pegar a la gent i que van empresonar els nostres dirigents i líders socials. Aquest Estat està disposat a tot", assegura.