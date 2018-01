Josep Rull: "No proposarem investir cap altre candidat que no sigui Puigdemont"

El diputat electe de Junts per Catalunya Josep Rull ha assegurat aquest dissabte que la formació no proposarà que s'investeixi un candidat que no sigui Carles Puigdemont: "No proposarem investir cap altre candidat. El president l'escull el poble de Catalunya i no Soraya Sáenz de Santamaría o Mariano Rajoy fent frau de llei".

Rull ha fet aquestes afirmacions poques hores abans de la reunió del Tribunal Constitucional en què s'ha de decidir si admet a tràmit el recurs del govern espanyol, que suspendria la candidatura de Puigdemont per ser investit president de la Generalitat. No ha volgut anticipar si es mantindrà el ple d'aquest dimarts si s'admet a tràmit el recurs i ha defensat que investir Puigdemont és "un acte de legalitat, democràcia i dignitat".