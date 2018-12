Rull, Turull i Sànchez recorren la decisió del Suprem de quedar-se la seva part de la causa de l'1-O

La defensa, Jordi Pina, dels presos polítics Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez ha presentat aquest divendres un recurs d'apel·lació per la decisió del Tribunal Suprem en considerar-se competent per jutjar-los.

Una de les al·legacions que fa la defensa és que la interlocutòria "no aconsegueix precisar ni un sol element típic de la rebel·lió o la malversació que hagi tingut lloc fora de Catalunya". Ho consideren la principal demostració que la Sala no és competent. A més, acusa el TS de crear "ad hoc nous criteris competencials per poder sostenir que els fets que motiven les presents acusacions s'haurien comès, presumptament, fora de Catalunya".

I enumera aquests nous criteris que en resum fan referència al fet que la mateixa Sala "reconeix" que en la interlocutòria de processament no hi ha recollits fets comesos fora de Catalunya, i per això s'han agafat a un criteri no previst a la llei, "fets no recollits en el processament però en estricta connexió amb aquells que si estan recollits".

Un altre dels arguments que aporta la defensa per rebutjar la competència del Suprem és el suposat delicte de rebel·lió. Pina, en el recurs, recorda que no s'ha demostrat que s'hagi produït violència:"Les paraules "alçament" o "alçar-se", que descriuen la conducta típica del delicte principal, no apareixen ni una sola vegada en tota la resolució quan se suposa que el lloc de comissió del present delicte ha de radicar allà on els supòsits rebels o sediciosos s'hagin alçat violenta i públicament".