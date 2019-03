SCC preveu impulsar una plataforma d'afectats pel procés

Societat Civil Catalana (SCC) es planteja impulsar la Plataforma d'Afectats pel Procés (PAP), amb l'objectiu de "no oblidar el dany social, personal i polític que ha comportat l'intent de ruptura" amb Espanya. Així consta al document del pla estratègic de l'entitat espanyolista que es debatrà a la pròxima assemblea de socis, que tindrà lloc el 29 de març.

El pla, però, defensa al mateix temps parlar del Procés "en passat, com una cosa que pertany a la història" per "facilitar així la desconnexió mental" amb el que qualifica de "quinquenni negre". "Treballarem activament per incidir en la percepció general que es té a Catalunya del Procés. L'objectiu és que la majoria de catalans ho interpretin com un període negatiu, trist i perjudicial de la nostra història recent", s'afirma.

Al document es deixa clar que la "solució" al conflicte entre Catalunya i l'Estat s'ha de trobar "en el marc de la lletra de la Constitució". "No hi ha dreceres", s'afirma, i s'insisteix que "s'ha d'aplicar l'ordre constitucional" i que, "per modificar-lo, cal seguir els procediments establerts" a la carta magna". "És el camí. Són les normes de la democràcia", sentencia. Sigui com sigui, SCC explica que "no demana més competències per a Catalunya", cosa que veu "gairebé impossible", i per contra defensa que "Catalunya en el seu conjunt assumeixi més competència sobre la governabilitat d'Espanya".

Amb tot, l'entitat es proposa desenvolupar "un discurs en català en favor d'una Catalunya forta dins d'una Espanya unida en la seva diversitat". "Ha de ser un relat empàtic amb la sensibilitat pròpia dels catalanoparlants que se senten desenganyats amb l'independentisme", afegeix el text.