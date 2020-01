SCC impulsa un consell assessor amb figures com Josep Piqué, Francesc de Carreras i Beatriz Becerra

Societat Civil Catalana (SCC) vol rellançar el seu poder d'influència en l'escenari polític a través de l'impuls d'un consell assessor consultiu que comptarà amb figures com l'exministre Josep Piqué; el fundador de Ciutadans i representant del sector crític amb Albert Rivera Francesc de Carreras; l'exeurodiputada d'UPyD Beatriz Becerra o l'escriptora Carmen Posadas, segons confirmen a l'ARA diverses fonts de l'entitat.

L'expresident de SCC José Rosiñol serà el president d'aquest consell assessor consultiu (un organisme que preveuen els estatuts però que fins ara estava desactivat). També membres del seu antic equip directiu, com l'exvicepresidenta de l'organització Míriam Tey i Sixto Cadenas, que el juny passat havia competit amb Fernando Sánchez Costa per la presidència de l'entitat, en una protesta per la inclusió en l'equip directiu de Sánchez Costa –el candidat oficial– de persones com Álex Ramos i Xavier Marín (representants del sector crític de l'entitat). Cadenas assumirà el càrrec de secretari coordinador del consell.

Segons ha sabut l’ARA, el president de l'entitat unionista, Fernando Sánchez Costa, preocupat per la crisi de credibilitat que en els últims mesos ha patit l'organització, pretén amb l'impuls d'aquest consell assessor dotar de prestigi l'entitat. Dilluns que ve l'organització presentarà la proposta en roda de premsa. L'objectiu d'aquesta organització, segons les mateixes fonts, és abordar qüestions d'estratègia política i afavorir debats. Per exemple, sobre la llei electoral, però també a nivell europeu.

A banda d'aquestes personalitats també formaran part del nou consell assessor Pere Lluís Huguet, portaveu del grup municipal de Ciutadans a Salou; Víctor Francos (PSC); Manuel López; Abel Gibert, consultor; Josep Lluís Oller, economista, i Josep Maria Oller, catedràtic d'estadística a la Universitat de Barcelona. Bona part de les persones que passaran a formar part d'aquest organisme ja han estat vinculades a SCC.

El fet d'incloure part de l'antiga executiva de Rosiñol permet a l'entitat tancar ferides després de la greu crisi entre sectors que va travessar l'any passat, després que una revolta interna portés al cessament de Rosiñol el desembre del 2018, acusat d'haver comès irregularitats amb els comptes. Tant el successor de Rosiñol, Josep Ramon Bosch, com Sánchez Costa han insistit en desmentir aquestes irregularitats, tot i que internament alguns encara les mantenen. La seva tornada a l'estructura orgànica de SCC implica, sigui com sigui, un rescabalament de la seva figura.

D'altra banda, comptar amb figures de l'entorn de Cs com De Carreras –que va abandonar Cs per la deriva dretana de Rivera– i Huguet –que també és expresident de l'Advocacia Catalana i exvicepresident de l'Advocacia Espanyola– reforça l'entitat després d'haver mantingut durant mesos una tensa relació amb Ciutadans (Cs), quan dirigents del partit taronja van arribar a acusar públicament SCC de mantenir tesis massa properes als socialistes.