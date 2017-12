Un jutjat de Sabadell demana identificar tres agents dels Mossos per citar-los a declarar per l’1-O

El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que investiga els Mossos d'Esquadra per inactivitat l'1-O, ha demanat a la policia catalana que faci arribar, en un termini màxim de cinc dies, una còpia de les instruccions que va entregar per escrit als agents per al dia del referèndum. El tribunal ha reclamat al cos que identifiqui l'inspector i el subinspector responsables de la sala del complex Egara (la seu central dels Mossos), així com el cap de la comissaria dels Mossos de Santa Perpètua de Mogoda. Una vegada s'hagin identificat els tres agents, se'ls citarà a declarar com a investigats per un presumpte delicte de desobediència.

A més, el jutjat ha sol·licitat a la direcció de l'escola Pere Calders de Polinyà que informi, també en un termini màxim de cinc dies, qui va exercir el càrrec o la funció de director del centre entre el 27 de setembre i l'1 d'octubre. Una vegada s'hagi identificat aquesta persona, també se la citarà a declarar com a investigada per un presumpte delicte de desobediència.

El tribunal ha ordenat la identificació d'aquestes quatre persones després que hagin declarat, en la mateixa causa, dos altres agents dels Mossos (també com a investigats). En aquesta causa, el jutjat investiga els fets de l'1-O a l'escola Pere Calders de Polinyà.