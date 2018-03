Sabrià: "Demà serà un dia clau"

Catalunya continua sense Govern i amb el candidat a la presidència, Jordi Sànchez, vetat pel Tribunal Suprem, que no li permet assistir al ple d'investidura. Malgrat això, ERC considera que la situació està a punt de desbloquejar-se. "Demà serà un dia clau", ha remarcat el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, en la roda de premsa d'aquest dilluns. Hauran passat 49 dies des de l'ajornament del ple d'investidura en què s'havia de debatre la candidatura de Carles Puigdemont i Sabrià ha insinuat que aquest dimarts "passaran coses" que facilitaran la formació d'un nou govern sobiranista.

El portaveu dels republicans no ha volgut ser més precís. Aquest dimarts coincideix que Sànchez -i Joaquim Forn- declararà davant del Tribunal Suprem per intentar revisar les seves mesures cautelars. Esquerra i JxCat han acordat que tan bon punt es faci evident que l'expresident de l'ANC no pot ser un candidat "efectiu" pel veto judicial, es presentarà de forma immediata un altre candidat que no tingui problemes per ser investit.

La situació més probable, expliquen fonts d'ERC i de JxCat, és que el Suprem no revoqui la presó incondicional contra Sànchez i que tampoc respongui positivament a la petició de permetre-li assistir al ple d'investidura. De fet, la setmana passada, Esquerra ja va demanar a Junts per Catalunya que canviés de candidat i en presentés un que pogués ser investit sense demora.

Ara, els republicans tornen a reclamar que no es perdi més temps i que aquesta mateixa setmana es pugui fer el debat d'investidura. "Si és abans de setmana santa, millor que després", ha sentenciat Sabrià. Un dels rumors que s'estén des de Madrid és que el govern espanyol, via 155, podria convocar noves eleccions a partir del 30 de març, un cop transcorreguts dos mesos des del ple suspès a darrera hora pel president del Parlament, Roger Torrent. Un rumor al que el propi PP ha contribuït en públic.

Els dos escons necessaris

La CUP no té cap intenció de canviar d'opinió i ja ha anunciat que s'abstindrà a la investidura de qualsevol candidat proposat per JxCat. Aquest cap de setmana, la formació que encapçala Puigdemont ha apujat l'oferta introduint una qüestió de confiança a mig mandat. Un oferiment que respecta Esquerra, que considera lloable que JxCat es mogui per intentar convèncer els cupaires.

Ara bé, des d'Esquerra fa dies que s'ha assumit que la CUP no es mourà de posició, segons expliquen diverses fonts del partit. L'única opció per formar govern seria aleshores la renúncia a l'escó dels dos diputats que es mantenen a Brussel·les, Carles Puigdemont i Antoni Comín. La setmana passada, en una reunió amb els diputats de JxCat, Puigdemont ja es va mostrar obert a deixar l'acta de diputat per evitar noves eleccions. Si Sabrià no s'equivoca i "demà serà un dia clau", l'aplicació del 155 podria haver entrat en la seva fase final.