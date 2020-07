Salut no ha resolt encara l’adjudicació a Ferrovial

La Generalitat diu que encara desconeix l’import de la compensació que haurà de pagar a Ferroser -empresa filial de Ferrovial- per revertir el contracte de seguiment dels contactes positius de covid-19. Dimarts passat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va reconèixer que “no s’ha tancat l’acord per rescindir el contracte” i la situació continua empantanegada des de fa pràcticament un mes. Va ser el 8 de juny quan, primer la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i posteriorment la consellera de Salut, Alba Vergés, van anunciar que farien marxa enrere en l’externalització d’un contracte que s’enfilava -com a màxim- als 17,7 milions d’euros.

Un mes després Ferroser continua sent l’adjudicatària del servei que, més enllà d’algunes proves pilot, tenia previst posar-se en funcionament al juliol. Va ser un dels més de 3.000 contractes d’emergència que s’han tirat endavant a Catalunya durant l’estat d’alarma, i poc se’n sap més que l’import.

Enmig de la polèmica, i després de veure el replantejament del Govern, Ferrovial li va fer una contraoferta fa uns dies que consistia en “deixar en el mínim imprescindible” el contracte. “Vam proposar deixar tot el servei muntat tal com està i activar-lo només si hi havia un rebrot, de manera flexible i en la mesura que l’impacte del rebrot ho requerís”, explica un portaveu de la companyia a l’ARA. D’aquesta manera, segons la multinacional, el cost del contracte baixava substancialment, “dels 17 milions al voltant d’uns 4”. Segons l’empresa, però, el departament de Salut no va arribar a respondre formalment la contraoferta. Per la seva banda, la conselleria assegura que sí que van rebutjar-la, sense donar-ne més detalls.

Mentrestant Ferrovial manté contractades unes 230 persones, que són les que el Servei d’Emergències Mèdiques els va requerir, diuen els portaveus de la companyia. Segons expliquen treballadors de l’empresa a aquest diari, els empleats estan en una “sala cedida” situada al polígon La Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat, al costat del personal que rep i gestiona les trucades del 061, que també són contractats per Ferrovial. “Tenen diferents horaris i alguns estan a mitja jornada amb el conveni de telemàrqueting”, explica un portaveu del comitè d’empresa del 061. Segons Ferrovial, “ara mateix aquests treballadors fan tasques de suport i seguiment dels contactes pròxims”.

La indemnització creix

“Estem esperant alguna decisió per part del Govern”, asseguren els portaveus. L’empresa avisa, a més, que cada dia que passa la factura de revertir aquesta adjudicació creix: “Si decideixen tancar s’hauran de fer càrrec dels sous pagats, de les indemnitzacions per acomiadament i de la part del marge de benefici que hauria tingut l’empresa”, adverteixen. A hores d’ara el departament de Salut manté que continuen “treballant en alternatives” a Ferrovial, però no volen explicar quines fins que es tanqui una “decisió final”. Queda clar, però, que tirar enrere el contracte no era tan urgent com adjudicar-lo.