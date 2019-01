Sánchez: "Si PP i Cs volen eleccions que esperin asseguts, governarem fins al 2020"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat avui per primera vegada i de forma tan clara que pensa exhaurir la legislatura encara que no rebi l'aval als pressupostos. "Que s'esperin asseguts Rivera i Casado que fins el 2020 governarem", ha advertit davant la possibilitat d'anticipar els comicis si no és capaç d'aprovar els comptes.

Sigui com sigui, Sánchez ha fet una crida a les formacions independentistes a validar els pressupostos perquè "permetran avançar Espanya i Catalunya". En la presentació de la candidatura de Jaume Collboni a Barcelona al centre de convencions internacional de la capital catalana davant més de dues mil persones, Sánchez ha reclamat un cop més a les formacions independentistes a avalar els comptes per millorar "la societat del benestar" amb les mesures que vol tirar endavant.

Prèviament, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha insistit en la necessitat que l'independentisme validi els pressupostos: "Revertirem les polítiques d'austeritat amb els nous pressupostos contra unes polítiques socials injustes i davant d'aquesta oportunitat per millorar la vida de les classes més desafavorides i pensant en la mateixa Generalitat que tindrà més recursos i que per fí rebrà un tracte injust, el no és impossible".

La ministra de Política Territorial, Mertitxell Batet, també ha subratllat que el govern de Sánchez "ha fet més per Espanya en 7 mesos que el govern del PP en 7 anys" i ha posat com exemple els pressupostos que per primera vegada aposten per revertir les retallades per millorar la vida de les persones".

En clau catalana, el cap de l'executiu espanyol ha demanat als partits independentistes que abandonin el "monòleg" i agafin el camí del "diàleg". "No va sent hora que la Generalitat que resolgui els problemes de la ciutadania independentment de qui votin els ciutadans?", s'ha preguntat abans de ressaltar que "l'independentisme no té el suport de la majoria de la població". "Hem de superar la política de blocs, volem convivència", ha anotat tot reconeixent, però, que el conflicte català no es resoldrà a curt termini.

Sánchez també ha aprofitat la seva visita a Catalunya per mostrar el seu suport als càrrecs locals del PSC: "Em sento orgullós dels alcaldes del PSC perquè en moments molt difícils de convivència, quan van ser increpats per ciutadans, van salvaguardar la Constitució".

"Hi ha tres dretes que volen fer tornar Espanya a èpoques passades, són els Voxsonaros"

El cap de l'executiu espanyol també ha carregat contra l'acord a Andalusia. "Hi ha tres dretes que volen fer tornar Espanya a èpoques passades, són els Voxsonaros", ha assenyalat comparant el president brasiler, el conservador Jair Bolsonaro amb el pacte subscrit entre PP, Cs amb Vox a Andalusia. "Abraçar els arguments de la ultradreta demostra que la dreta s'ha trencat", ha afegit Sánchez.

El cap de l'executiu espanyol ha tret pit de la moció de censura davant d'un partit que "estava més pendent dels tribunals que dels ciutadans" i en aquest sentit ha subratllat que "hem fet més en set mesos que en set anys el PP".