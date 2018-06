Sánchez aposta per un "diàleg bilateral" amb la Generalitat i s'obre a examinar les lleis catalanes suspeses pel TC

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apostat aquest dissabte per iniciar un "diàleg bilateral inevitable" amb la Generalitat per restablir "els nivells de confiança trencats" i resoldre "molts problemes, que són polítics però afecten sobretot i especialment els ciutadans de Catalunya". En aquest sentit, Sánchez ha parlat d'un diàleg sobre "infraestructures" però també sobre "els recursos d'inconstitucionalitat que s'han posat sobre la taula per lleis aprovades pel Parlament de Catalunya". En una roda de premsa des de París, on s'ha reunit amb el president francès Emmanuel Macron, Sánchez ha dit que les lleis recorregudes al TC "poden ser examinades perfectament pel govern espanyol" en el marc del diàleg que s'ha d'obrir amb la Generalitat.

El president espanyol també ha destacat una "voluntat de tots per intentar normalitzar les relacions" després que ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, acudís a la inauguració dels Jocs Mediterranis, on va coincidir amb el rei Felip VI i amb Sánchez mateix. Segons el president espanyol, la presència del "cap d'estat, del govern espanyol i de la Generalitat i l'Ajuntament" a Tarragona pot "projectar una imatge molt diferent de la societat catalana i el conjunt de l'espanyola".

Sánchez ha admès que ell i Torra van mantenir un "intercanvi de frases i paraules" però no ha explicat quines qüestions van tractar. El president espanyol ha dit que té la voluntat de "normalitzar les relacions institucionals amb el govern de Catalunya", tot i que ha admès que la "crisi de confiança" no es resoldrà "en hores o setmanes". El president espanyol també ha agraït durant la roda de premsa el "suport" de França i d'Emmanuel Macron a la "integritat territorial" d'Espanya.