Sánchez no preveu una “proposta política” fins després del judici

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confia que la reunió que ha proposat al president de la Generalitat, Quim Torra, coincidint amb el consell de ministres a Barcelona, acabarà fent-se, i que serà un “cara a cara” i no una cimera amb altres ministres i consellers. Pel que fa al contingut, no hi preveu grans moviments: el president espanyol considera que la proposta per resoldre el conflicte ha de sortir d’un acord entre catalans –independentistes i no independentistes–, que no arribarà, almenys, fins que hagi passat el judici de l’1-O.

Així, en el marc d’una conversa informal amb periodistes durant la tradicional copa de Nadal de la Moncloa, Sánchez va donar pràcticament per tancada la via que reclama la Generalitat –una cimera de govern a govern– i va situar la pilota a la teulada de Torra. Per al president espanyol, el “modus operandi” ha de ser el mateix que a Sevilla: una reunió amb la presidenta andalusa, Susana Díaz, després de la trobada del consell de ministres. És a dir, un plantejament que queda lluny del que fa Torra: que la Moncloa s’avingui a negociar una consulta sobre la independència. L’executiu català defensa una trobada entre governs o un format que s’hi assembli –que passaria per una reunió entre Sánchez i Torra acompanyats de dos o tres ministres i consellers i que, a més, tingui “contingut polític”–. Ara per ara, els contactes continuen i no hi ha res tancat, tot i que el temps se’ls tira a sobre.

Si hi ha trobada encara s’ha de definir també el lloc de la reunió –no es descarta el Palau de la Generalitat– i el moment: el mateix divendres o el dia abans, tal com ha ofert Foment del Treball aprofitant unes jornades de la patronal, a les quals estan convidats els dos presidents. Per a la Generalitat, el dia no és el problema, malgrat que divendres hi ha previstes diverses protestes a les quals ahir van donar suport tant JxCat com ERC. El govern espanyol considera que la trobada contribuirà a calmar els ànims al carrer, malgrat que hi hagi convocades mobilitzacions de protesta des de primera hora del matí: la “recuperació de la convivència” és una de les prioritats dels socialistes. Tot i això, Sánchez va explicar que s’han curat en salut amb l’enviament d’un miler de policies nacionals i guàrdies civils per reforçar la seguretat, que actuaran en coordinació amb els Mossos.

Pel que fa al contingut de la reunió, ahir tant JxCat com ERC van afirmar que ja hi ha un “consens del 80%” a Catalunya perquè el conflicte es resolgui amb un referèndum –en al·lusió a l’enquesta de l’ARA– i Torra vol insistir en l’autodeterminació i la fi de la repressió.

Anuncis en clau estatal

El govern espanyol, en canvi, no preveu que hi hagi propostes concretes, tot i que tampoc tanquen la porta que Torra pugui parlar de tot. En el consell de ministres de divendres, Sánchez sí que té previst fer anuncis en clau estatal, a més de l’augment del salari mínim a 900 euros. També hi haurà novetats sobre infraestructures que afectaran Catalunya i altres anuncis “importants” que explicarà avui a la compareixença al Senat, on està convocat per abordar la polèmica al voltant de la seva tesi doctoral.

Ahir Sánchez també va voler burxar en la divisió independentista com posa de relleu, segons ell, el fet que no tots els presos estiguin fent la vaga de fam. “No tenen projecte polític més enllà dels presos”, va dir. I, per això, tampoc abandona la idea que els independentistes puguin acabar donant suport als pressupostos de l’Estat, que es presentaran al gener al Congrés. El president espanyol té coll avall que, si no aconsegueix aprovar els comptes, la legislatura s’escurçarà, i aleshores algunes veus del seu entorn donen ales a l’opció d’una convocatòria electoral al maig, coincidint amb les eleccions europees i les municipals.