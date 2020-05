Sánchez anuncia que les comunitats tindran "governança plena" sobre els territoris en fase 3

Les comunitats autònomes tindran "governança plena" a partir del 8 de juny per gestionar el desconfinament. Així ho ha traslladat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha assegurat que en aquella data més de la meitat del país estarà a la fase 3 i serà aleshores que els presidents autonòmics seran l'autoritat delegada per "gestionar els ritmes i modalitats de tornada a la normalitat". Això inclou el "pas de fase i la duració", segons ha assegurat el cap de l'executiu espanyol, però no la limitació de la mobilitat, que seguirà regulada des del govern de l'Estat amb la vigència de l'estat d'alarma. Sánchez sol·licitarà la sisena pròrroga fins al 21 de juny, tot i que s'aixecarà abans en aquells territoris que arribin a la "nova normalitat", ha afegit. En previsió de d'aquests canvis, en què el ministre de Sanitat, Salvador Illa, cedirà poders de decisió, el president ha lloat la seva figura i ha destacat la seva actitud davant els "insults i desqualificacions" que ha rebut les últimes setmanes. També ha valorat el "servei públic" demostrat pel director tècnic de Sanitat, Fernando Simón.

Pedro Sánchez ja havia patit prou per superar la quarta i cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, amb pactes in extremis amb Cs i el PNB i d'altres controvertits amb EH Bildu. De cara a la sisena, fins al 21 de juny, ha preferit no donar peu a la incertesa i s'ha presentat a la dotzena conferència de presidents autonòmics amb els deures fets, després que aquest dissabte al vespre s'anunciés un pacte a dues bandes amb Esquerra i el PNB per reforçar encara més el poder de les comunitats en el tram final del desconfinament. Per als republicans ha estat una oportunitat per resituar-se i portar de nou la coalició a mirar cap als seus socis d'investidura, deixant així Cs fora de pla, tot i que aquesta setmana mantenia línies obertes amb la Moncloa. La formació taronja va pactar amb l'executiu converses regulars per abordar la desescalada, però a les portes de l'última pròrroga Sánchez ja s'ha assegurat els vots d'ERC i PNB.

El retorn a les autonomies l'autoritat per executar mesures de flexibilització a la fase 3 és un dels punts de l'acord amb republicans i nacionalistes bascos. Un trasllat de competències que també han reclamat barons del PP, com el gallec Alberto Núñez Feijóo i l'andalús Juanma Moreno. Amb tot, en el pacte es donava a entendre que l'abandonament de la fase 3 l'haurà d'autoritzar el ministeri de Sanitat, perquè es parla de "proposar" al govern espanyol la superació d'aquesta última etapa. Tanmateix, en roda de premsa Sánchez ha assegurat que no serà així: seran els presidents autonòmics els que decidiran quan se supera la fase 3, s'entra a la nova normalitat i, per tant, s'aixeca l'estat d'alarma en un territori concret.

Barcelona i Madrid, en fase 3 el 8 de juny?

Una de les sorpreses que ha deixat Sánchez en la seva roda de premsa és que ha aventurat la possibilitat que el 8 de juny Madrid i Barcelona podrien també entrar a la fase 3 i arribar a la nova normalitat quan acabi l'estat d'alarma el 21 de juny. Com quedaria la situació si no és així? Si el 8 de juny, per exemple, totes les regions sanitàries catalanes excepte la de Barcelona entren a fase 3, Quim Torra només tindria l'autoritat delegada sobre les estiguin a fase 3. Si Barcelona i l'àrea metropolitana seguissin a la 2, el sistema per aquest territori específic seria l'establert fins ara: la conselleria proposa i el ministeri autoritza o no els canvis.

Els presidents competents sobre territoris en fase 3 podran acordar la mobilitat entre regions frontereres? La normativa diu que en fase 3 els ciutadans no podran sortir de la seva regió sanitària i la restricció de la mobilitat la seguirà regulant el govern espanyol. Tanmateix, la setmana passada Sánchez va insinuar el cap de setmana passat que podia haver-hi una "acceleració" del desconfinament, i va plantejar aquesta possibilitat, per bé que aquest diumenge no l'ha esmentat. També va dir que es podrien superar fases sense necessitat de complir dues setmanes en cadascuna, però això encara no ha succeït i, per exemple, a Balears se li ha negat la petició d'accedir al a fase 3 aquest dilluns a Mallorca, Menorca i Eivissa perquè només duien una setmana en fase 2.

Pensant en la fase posterior a l'estat d'alarma, l'acord del govern espanyol amb ERC preveu que es comenci a treballar en reformes legals que, de cara a un hipotètic rebrot, permeti combatre l'epidèmia amb altres instruments que no siguin l'estat d'alarma. Entre ells s'esmenta l'escenari de retocar la pròpia llei que regula l'estat d'alarma -la llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge-, així com normatives de caràcter sanitari, com la llei de salut pública. Aquest diumenge, però, Sánchez ha asseverat que a dia d'avui l'estat d'alarma és l'únic instrument per limitar la mobilitat i que de cara al futur el que cal és "reforçar el grau de coordinació" de les comunitats amb el ministeri de Sanitat.

Torra rebutja la sisena pròrroga

Malgrat assegurar-se l'aprovació de la sisena pròrroga aquesta propera setmana al Congrés, Sánchez s'ha trobat igualment amb l'oposició d'alguns líders autonòmics. El president de la Generalitat, Quim Torra, li ha deixat clar que la rebutja perquè allò que ha negociat amb ERC és "insuficient" i es manté la "subordinació" a l'Estat. Aquest dissabte l'entorn del president ja subratllava que l'acord amb el seu soci de Govern "no vincula" l'executiu, fet que ha provocat un nou episodi de tensió a la Generalitat.