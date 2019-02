Sánchez, disposat a un debat a cinc amb Vox però reticent a un cara a cara amb Casado

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està disposat a participar en un debat a cinc que incorpori Vox, i que ha proposat Atresmedia per al 23 d’abril. Segons han explicat fonts socialistes, al president espanyol no li semblaria malament participar en aquest debat, polèmic per la incorporació de la ultradreta malgrat la falta de representació parlamentària. D’aquesta manera, el PSOE aconseguiria un dels objectius de campanya per mobilitzar la seva base de votants, que és atiar la por a una aliança de les tres dretes que incorpori els postulats ultres de la formació de Santiago Abascal.

En canvi, les mateixes fonts s’han mostrat més reticents a participar en un cara a cara amb Pablo Casado, com demana el president del PP, que vol consolidar el seu paper del líder de la dreta. L’expresident espanyol, Mariano Rajoy, va accedir a debatre a dos amb Pedro Sánchez abans de les eleccions del 2015, però s’hi va negar abans de la repetició electoral del 2016, segons han recordat aquestes fonts, que han ironitzat que el PP “entendrà” els arguments de Sánchez si s’hi nega.

Llistes

El PSOE prepara un desembarcament de ministres a les llistes electorals de cara als comicis del 28 d’abril, tot i que no tots ells en formaran part, segons han explicat des del partit. La que més rellevància podria tenir és la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, que apunta a anar de número dos de Sánchez a la candidatura per Madrid. Aquesta mateixa llista podria acollir altres ministres, com el de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no podria liderar cap llista al País Basc, perquè les tres demarcacions ja tindrien candidats clars: Isabel Celaá, Patxi López i Odón Elorza.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ho té tot de cara per liderar la llista per Barcelona, mentre que el de Foment, José Luis Ábalos, que també dirigeix la campanya de Sánchez, lideraria la candidatura per València, on el partit aspira a passar dels tres diputats actuals a cinc, segons les fonts del partit.