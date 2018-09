Sánchez diu que confia en la "imparcialitat" dels jutges tot i l'escàndol dels missatges

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha referit aquest dijous a la filtració de les converses entre jutges en un xat oficial amb desqualificacions als independentistes, i ho ha fet per fer pinya amb el sistema judicial espanyol. En una roda de premsa des de Salzburg, on participa en un Consell Europeu, Sánchez ha afirmat que no "ha tingut temps" de veure les "captures de pantalla" de les converses, i ha afegit que no opina "sobre xats privats". Però tot i no haver vist les captures, ha asseverat que "confia en la independència i la imparcialitat de la justícia pel que fa al procés obert contra els líders independentistes".

El president de la Generalitat, Quim Torra, quan ha sabut les informacions ha explicat que havia intentat contactar amb Sánchez per protestar contra aquestes converses, i el president espanyol ha afirmat que no ha tingut temps d'agafar-li el telèfon, però que hi parlarà. Tant el PDECat com ERC han demanat la compareixença de Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre el cas.

Plagi al seu llibre

Sánchez també s'ha referit a la informació publicada aquest dijous pel diari 'El País' que apunta que Sánchez i el coautor d'un llibre seu sobre economia van incloure fragments del discurs d'un ambaixador al seu llibre sense atribuir l'autoria del text. Sánchez ha afirmat que "hi ha hagut un error en una ressenya que serà solucionat en una nova edició", i ha avisat Cs i el PP que "fer oposició no és fer soroll".