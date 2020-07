Sánchez s'obre a limitar la inviolabilitat del rei arran dels problemes judicials de Joan Carles I

Cada dia que passa es complica més la situació de Joan Carles I per l'origen opac de la seva fortuna, un fet que de retruc acaba comprometent el govern espanyol. Per marcar distàncies, el president Pedro Sánchez ha plantejat reformar la Constitució amb un objectiu: introduir canvis en l'aforament dels càrrecs públics i, en conseqüència, limitar la inviolabilitat de la qual actualment disposa el rei d'Espanya, Felip VI. Així ho ha explicat en una entrevista amb el Eldiario.es i Infolibre.es.

Si aquest dimecres Sánchez ja va dir que les informacions sobre el rei emèrit eren "inquietants" i el pertorbaven, ara va un pas més enllà i planteja canvis constitucionals per afrontar la qüestió. Uns canvis que afectarien no tant Joan Carles sinó el rei actual, Felip VI, però amb els quals buscaria tranquil·litzar l'opinió pública, que cada dia es lleva amb noves revelacions sobre la fortuna del rei emèrit. En l'entrevista, Sánchez no ofereix massa detalls i es limita a plantejar una reforma de la Constitució per "revisar els aforaments dels càrrecs públics perquè estiguin circumscrits a la seva activitat parlamentària i no a cap altra". I afegeix: "Si això ho defenso per a qualsevol càrrec públic, lògicament també per al cap de l'Estat". Per a Sánchez, la carta magna espanyola ha d'evolucionar "conforme a les exigències d'exemplaritat i conducta política de les societats".

En defensa de Felip VI

Malgrat que la reforma que planteja Sánchez acabaria afectant Felip VI, torna a sortir en defensa de l'actual rei i intenta desvincular-lo dels problemes del seu pare, Joan Carles I. Així, el president del govern espanyol sosté que és "la mateixa Casa Reial la que està marcant distàncies amb aquesta suposada pràctica reprovable". "No hi ha espai per a la impunitat en el nostre país", conclou.

En els últims dies el govern espanyol ha elevat el to de preocupació per les informacions sobre el rei emèrit, però fins ara sempre ha vetat qualsevol intent del Congrés d'investigar-ho. Ho ha fet tres vegades des de principi d'any. El PSOE, fins ara, ha sigut clau per frenar totes les comissions d'investigació que s'han intentat impulsar des de la cambra baixa. Els socialistes espanyols tenen un ampli historial d'intentar protegir la monarquia espanyola, malgrat declarar-se un partit de "valors republicans".

L'entorn del rei emèrit

Mentre Sánchez es pronunciava així, el rei emèrit ha negat que l'origen dels polèmics 65 milions d'euros que investiga des de fa temps la justícia suïssa i des de fa menys la Fiscalia del Tribunal Suprem sigui fruit de comissions de les obres de l'AVE entre Medina i la Meca (Aràbia Saudita). Segons publica el diari El Mundo citant fonts de l'entorn de l'exmonarca, Joan Carles assegura que els diners no provenen de comissions i esgrimeix que van passar tres anys entre que fa l'ingrés (2008) dels diners en un banc suís, fins que es fa efectiva l'adjudicació de les obres de l'AVE a empreses espanyoles (2011). Segons ell, això demostra que els diners no poden provenir de comissions. Segons va explicar el gestor del rei emèrit que va ingressar els diners, Arturo Fasana, Joan Carles I sempre ha defensat que van ser un regal de la monarquia saudita. El fiscal suís no s'ho creu.

La donació a Corinna

Mentrestant, el degoteig d'informacions sobre el tema no cessa. Els 65 milions no van acabar el seu recorregut en el moment d'ingressar-los a la banca suïssa a nom d'una fundació (Lucum) de la qual Joan Carles I era el principal beneficiari. Després, el rei emèrit els va donar el 2012 a la seva examant Corinna Larsen. Elespañol.com publica aquest dijous un document pel qual Joan Carles I es va comprometre a excloure tots aquests diners de l'herència que deixaria als seus fills quan morís. En el document es torna a reflectir que Joan Carles és el beneficiari de la fundació panamenya que es va crear per rebre els diners. El document estableix que la donació a Corinna és "irrevocable". Per què va donar Joan Carles I tots aquests diners quatre anys després d'ingressar-los és un dels molts interrogants que té aquesta història.

En qualsevol cas, el 15 de març, poc abans de decretar-se l'estat d'alarma pel coronavirus, Felip VI va anunciar que renunciava a qualsevol herència del seu pare. És un dels moviments que ha fet per intentar desmarcar-se del seu pare, els problemes judicials del qual no paren de créixer. No serà l'únic, segons publica Elconfidencial.com, que assegura que la Moncloa i la Casa Reial busquen sortides per al rei emèrit per blindar el rei actual. Entre elles, estarien considerant que Joan Carles deixés el Palau de la Zarzuela o se'n vagi a viure fora d'Espanya.

Els fronts que té oberts ara mateix Joan Carles I són un investigació judicial de la Fiscalia suïssa i una altra de la Fiscalia del Tribunal Suprem, a part de les revelacions cada dia més freqüents que apareixen a la premsa. El Congrés, però, segueix sense moure fitxa.