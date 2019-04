Sánchez llança un ham als votants de Podem: "Si es voten altres forces, la dreta té més opcions"

Quan falten dos dies per al primer debat electoral televisiu –de moment el principal entrebanc de Sánchez pel ball de dates adequades als seus interessos i les queixes dels treballadors de TVE i de tota l'oposició– el to i els missatges del líder socialista continuen sent moderats i centrats en un programa social i alhora "moderat". Però aquest matí, a Alacant, ha fet un pas endavant per convèncer els votants de Podem, als quals ha dit que "el futur no té intermediaris" i que "si es voten altres forces, la dreta té més opcions de guanyar".

Al mateix moment que parlava Sánchez ho estaven fent, en altres punts d'Alacant, Pablo Casado, líder del PP; Inés Arrimadas, número dos de Ciutadans, i Alberto Garzón, número u per Màlaga de la coalició de Podem i Esquerra Unida. La coincidència, el dia 28, de les eleccions generals i les autonòmiques valencianes fa del País Valencià una plaça clau en campanya.

El socialista també s'ha dirigit al votant de Ciutadans quan ha demanat el vot de persones "que van votar un partit pensant que era de centre i ara veuen que no és això". "Digue'm amb qui no vas i et diré amb qui vas", ha afegit referint-se al partit taronja, que va assegurar al començament de campanya que no pactaria amb el PSOE.

Amb excepció d'alguns missatges regionals dedicats als valencians, als quals ha promès "garantir l'abastiment d'aigua", el discurs de Sánchez és gairebé calcat a tots els mítings, fins al punt que la dona que li va agrair les prestacions per a més grans de 52 anys ja la coneixen a mitja Espanya. L'estratègia és no canviar el que funciona, continuar amb l'onada d'optimisme, mobilitzar el possible abstencionista i que quedin ben clares les tres idees que han estructurat el seu discurs: la justícia social, la convivència i la lluita contra la corrupció.

Davant d'un miler de persones, al pavelló Florida Babel, Sánchez ha rebut el suport del president del País Valencià, Ximo Puig, i del seu ministre de Ciència, Pedro Duque. Puig, també en campanya, ha sigut un punt més agressiu que Sánchez i ha qualificat de "fatxes" els partits de dreta, a més d'assegurar que "són les dones socialistes" les que estan liderant aquest canvi, "i no els homes".

En aquest sentit, Sánchez ha arrencat l'aplaudiment femení amb especial força quan ha reiterat: "No és no i tot el que no sigui sí també és no". Es tracta d'una clara resposta a les declaracions de la número u del PP a Catalunya, Cayetana Álvarez de Toledo, que va qüestionar al debat electoral de RTVE que el consentiment per mantenir relacions sexuals hagi de ser explícit. "No volem que les dones hagin de tornar a casa a la nit parlant amb amics o amigues pel mòbil per por que hi hagi una Manada. Volem dones lliures, segures i vives".

El candidat socialista ha defensat la reducció del dèficit públic i del deute durant la seva gestió com a mostres "que es pot fer política econòmica amb vessant social i que quadrin els comptes". "Què va dir la dreta quan vam voler apujar el salari mínim a 900 euros? Que baixaria l'afiliació i es destruirien llocs de treball. S'ha vist el contrari", ha defensat Sánchez, que també ha insistit en millorar la inversió en recerca, en la transició ecològica i en solucions d'habitatge, sobretot pels més joves.