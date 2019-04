Sánchez obre la porta a aplicar el 155 "amb tota contundència" si l'independentisme se salta la llei

El candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha continuat aquest dilluns endurint el seu discurs amb l'independentisme, i ha avisat que no li tremolarà el pols per intervenir l'autonomia catalana: "Si he d'aplicar el 155 l'aplicaré, amb consens i proporcional al desafiament que es plantegi per part del secessionisme", ha afirmat en una entrevista a Antena 3, en la qual ha dit que "si el camí es reprèn per part de les forces independentistes, actuaré amb tota contundència".

Sánchez ha defensat la seva aproximació a la qüestió catalana, amb una defensa de l'autogovern, però rebutjant el dret a l'autodeterminació, i s'ha presentat com a intersecció entre una dreta que vol recentralitzar i els independentistes que "demanen saltar-se l'Estatut". En aquest sentit, ha reiterat el seu "no és no" al referèndum, i ha defensat el diàleg dins del marc de la Constitució.

Sánchez ha considerat que els independentistes han de demanar perdó a la societat catalana per haver-los "enganyat", i ha tornat a defugir la pregunta de si concedirà o no l'indult als líders independentistes jutjats al Suprem, perquè, ha dit, cal "confiar en la justícia". "Deixem treballar els jutges que estan fent una tasca extraordinària", ha asseverat.

Pel que fa a les protestes davant dels actes de diversos partits de dretes a Catalunya i el País Basc, Sánchez, que ha rebut crítiques de l'oposició per, segons ells, no haver-los condemnat, ha dit que compten amb la seva "reprovació" i que la democràcia ha de consistir a "expressar-se en llibertat".

El president espanyol ha defensat també un govern en solitari del PSOE, amb la incorporació d'independents de "reconegut prestigi" com a "tercer espai" que s'està obrint en la política espanyola amb les últimes enquestes.