Sánchez , partidari d'aprendre del Quebec per trobar una "solució política" al cas català

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat aquest diumenge a ciutat més gran del Quebec, Montreal (Canadà), on s'ha trobat amb el primer ministre canadenc, Justin Trudeau. Després de la reunió, el primer ministre canadenc i el president espanyol, han hagut d'enfrontar-se a preguntes sobre el conflicte català. Cal recordar que el 1995 el Quebec va dur a terme un referèndum per la independència que l'independentisme va perdre i, des d'aleshores, el seu suport sembla anar a la baixa. Preguntat precisament per què pot aprendre Espanya del Quebec en relació amb el conflicte independentista, Pedro Sánchez ha respost que el Regne d'Espanya pot aprendre que les crisis polítiques es poden resoldre per la via política. "Del Quebec es pot aprendre que és possible trobar una solució política a una crisi política", ha assegurat. Això sí, ha remarcat que "cada país ha de trobar el seu propi camí".





"Els últims temps s'ha fet servir un llenguatge gruixut, de divisió i confrontació" Pedro Sánchez President del govern espanyol

Per això, el president del govern espanyol ha insistit diverses vegades en la necessitat de buscar la convivència, la concòrdia i el diàleg i de destensar el conflicte que hi ha "dins la societat catalana" i entre els dos governs. Preguntat pels indults, Pedro Sánchez ha evitat pronunciar-se, assegurant que es tracta "d'hipòtesis" i no ha valorat declaracions com les que ha fet la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista a La Vanguardia on assegura que si els judicis del procés s'endarrereixen "no seria lògic allargar la presó preventiva". La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, per la seva banda, també ha assegurat que seria partidària de l'indult si es demana.

Sánchez ha instit diverses vegades en la voluntat ferma del seu govern de buscar qualsevol via de diàleg i ha recordat que, malgrat donar suport a l'aplicació del 155, "sempre" va retreure a l'anterior executiu espanyol que no busqués solucions polítiques i ho deixés resoldre únicament pel flanc judicial. S'ha felicitat per haver aconseguit que la Generalitat hagi tornat a accedir a asseure's en taules de negociació "multilaterals", com la de finançament autonòmic on el Govern enviarà un delegat aquest mes. I ha recalcat que cal abaixar el to en el conflicte català per aconseguir trobar acords. "Els últims temps s'ha fet servir un llenguatge gruixut, de divisió i confrontació", ha retret el president espanyol, assegurant que la solució no arribarà"ni avui ni demà, però estem en el camí de fer-ho".



Per la seva banda, el president canadenc, Justin Trudeau, no ha volgut mullar-se quan els periodistes li han preguntat per si seria partidari que Catalunya celebrés un referèndum com va passar a Quebec. S'ha limitat a dir que es tracta d'un "afer intern espanyol" però s'ha mostrat confiat que es respectarà "la llibertat d'expressió, els drets humans i la Constitució".