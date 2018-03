La defensa de Sànchez no acudirà demà a Estrasburg i recorrerà a la sala del Suprem per ser investit

Jordi Sànchez finalment no sol·licitarà demà dilluns mesures cautelars al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per poder ser investit al Parlament. Segons han anunciat aquesta tarda des de la seva defensa, el candidat a la presidència empresonat a Soto del Real primer presentarà un recurs contra la decisió del jutge Pablo Llarena a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem. Les mateixes fonts afirmen que contemplen tots els escenaris, tan les instàncies nacionals com les internacionals, però de moment Sànchez opta per esgotar abans les instàncies judicials dins l'estat espanyol.

La petició de mesures cautelars és una via excepcional que el tribunal europeu només concedeix en casos que afecten directament al dret a la vida o a la integritat física, apunten diversos experts consultats. De fet, aquest diumenge l'exvicepresident del TEDH Josep Maria Casadevall ha dit en una entrevista a TV3 que les possibilitats que prosperés eren "minses", tot i que no coneixia casos similars. Ha destacat que no hi ha cap precedent de què s'hagin dictat mesures provisionals per la vulneració del dret de sufragi actiu i passiu. També ahir el president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia, en una entrevista al Preguntes Freqüents a TV3, va expressar els seus dubtes sobre acudir al TEDH sense haver esgotat abans les instàncies judicials de l'estat espanyol.

De fet, tal com va publicar l'ARA, Estrasburg ja va rebutjar adoptar mesures cautelars en el cas del vicepresident, Oriol Junqueras, quan la seva defensa va sol·licitar-ho per poder assistir a la sessió constitutiva del Parlament.

Amb aquesta decisió la data del ple d'investidura pot quedar aturat més d'una setmana. El president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar divendres el debat fins que el TEDH resolgués sobre les mesures cautelars, ja que tribunal respon aquest tipus de peticions en menys de 48 hores. Això situava el ple aquesta setmana si Estrasburg donava la raó a Sànchez. Si ara la defensa prioritza esgotar primer les instàncies de l'estat espanyol abans d'acudir a Europa, el temps fins a tenir una decisió ferma es pot allargar. Després de la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem, la defensa pot acudir al Tribunal Constitucional i, si no li dona la raó, llavors pot recórrer a Estrasburg.

Querella per prevaricació

D'altra banda, des de Junts per Catalunya també estudien altres mesures contra la decisió del jutge Pablo Llarena de prohibir a Jordi Sànchez d'acudir a la investidura. Després de conèixer la interlocutòria, el vicepresident del Parlament, Josep Costa, ja va anunciar que era el moment d'emprendre accions penals contra les decisions del magistrat d'instructor i, aquest diumenge, en la manifestació de l'ANC a Barcelona, ha dit que s'està estudiant què fer i que no es pot "improvisar".